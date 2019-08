In IJsland wordt zondag het verdwijnen van een gletsjer herdacht met een 'herdenkingsdienst' en de onthulling van een monument. De Okjökull is de eerste 'doodverklaarde' gletsjer die vrijwel volledig is verdwenen door de gevolgen van klimaatverandering, aldus de BBC.

Het enige wat nog over is gebleven van de Okjökull, zijn een aantal losse stukken ijs boven op een vulkaan. Onder meer de IJslandse premier Katrín Jakobsdóttir, de milieuminister, wetenschappers en omwonenden zijn zondag aanwezig bij de bijeenkomst.

Na een toespraak van Jakobsdóttir beklimmen de aanwezigen de vulkaan om daar een monument in de vorm van een plakkaat neer te leggen. Daarin staat een brief aan de toekomst gegraveerd.

'Alle grote gletsjers wacht hetzelfde'

"De Ok is de eerste IJslandse gletsjer die zijn status als gletsjer is kwijtgeraakt", staat erop. "We verwachten dat al onze grote gletsjers de komende tweehonderd jaar hetzelfde overkomt. Met dit monument erkennen we dat we weten wat er gebeurt en wat ertegen gedaan moet worden. Alleen u zult weten of we dat ook daadwerkelijk hebben gedaan."

Onderaan het plakkaat staat de maand van de ceremonie en de hoeveelheid CO2-concentratie wereldwijd: een recordhoeveelheid van 415 deeltjes per miljoen (ppm).

Andri Snaer Magnason, die de tekst op het monument schreef, legt uit: "Wanneer je op koper schrijft in plaats van op papier, denk je in een andere tijdsschaal. Je gaat nadenken over iemand die hier over driehonderd jaar komt en het leest. Dit is een belangrijk symbolisch moment."

Gletsjer in 2014 'doodverklaard'

De Okjokull werd in 2014 al 'doodverklaard'. De gletsjer bleek in dat jaar officieel geen gletsjer meer, omdat die niet meer bewoog, legt glacioloog Oddur Sigurdsson uit aan de Britse omroep.

Zolang er sprake is van voldoende ijs, beweegt een gletsjer namelijk door de ontstane druk. "Dat is het verschil tussen een gletsjer en geen gletsjer. Het ijs moet 40 tot 50 meter dik zijn om die druk te veroorzaken."