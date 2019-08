De populatie van de grootste zoetwaterdieren ter wereld is sinds 1970 met 88 procent afgenomen, schrijven wetenschappers in een donderdag verschenen onderzoek. Binnen de groep zitten diverse meervallen, schildpadden en krokodillen. Andere diersoorten zoals de Chinese vlagdolfijn zijn al als uitgestorven verklaard.

De mens is verantwoordelijk voor het (bijna) laten uitsterven van talloze dieren, concluderen de wetenschappers. Er wordt te veel gejaagd op dieren, zoals de Mekong giant catfish en gavialen, een soort krokodil.

Het vlees, de huid en eieren zouden erg in trek zijn, met name in Azië. De Mekong giant catfish, die maar liefst 300 kilo kan wegen, zou al niet meer voorkomen in Aziatische rivieren als de Mekong. Een visverbod kon het dier niet beschermen.

In het geval van de Chineze Yangtze-weekschildpad zouden er nog maar drie exemplaren over zijn, allen mannetjes. De populatie van het dier is de laatste vijf decennia met 97 procent afgenomen.

Ook in Europa verdwijnen de grootste soorten zoetwaterdieren

In Europa komt bijvoorbeeld de steur amper meer voor. De vis kan 220 kilo wegen en honderd jaar oud worden, maar komt nu alleen nog voor in de Franse rivier Garonne. De totale populatie van de steur nam in de afgelopen vijftig jaar met 99 procent af.

Voor het onderzoek keken wetenschappers naar 126 diersoorten, die in 72 landen in de gaten werden gehouden. Onderzoeker Zeb Hogan van de Universiteit van Nevada noemt de resultaten "een wake-up call".

"Veel dieren worden met uitsterven bedreigd en vrijwel alle bedreigde diersoorten hebben onze hulp nodig. Het is een race om te zien wat we nog voor elkaar kunnen krijgen, voor het te laat is", aldus Hogan tegen The Guardian.