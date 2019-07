De hittegolf die vorige week in Europa heerste is naar Groenland getrokken, zegt het Deense meteorologische instituut. Extreme temperaturen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de Groenlandse ijskap, en ook natuurbranden liggen op de loer, schrijft Scientias dinsdag.

De verplaatsing van de hitte van het Europese vasteland naar Groenland is het gevolg van een proces dat advectie wordt genoemd.

"Advectie is het transport van lucht", zegt Leon Saris van Weerplaza tegen NU.nl. "De lucht is vorige week behoorlijk opgewarmd boven Noordwest-Europa, en die koelt niet zomaar in één keer af. Dat kon je hier bijvoorbeeld goed merken tijdens de nachten: de zon was dan wel weg, maar de lucht bleef heel warm. Die warme lucht is over zee getrokken en richting Groenland geblazen."

De temperatuur op het hoogste punt van Groenland bereikte dinsdag 0 graden. Dat is op zichzelf niet uitzonderlijk, maar een meerjarige trend naar opwarming is duidelijk te zien. In een groot deel van de rest van het land komt de temperatuur ruim boven de 0 graden uit.

Onderzoekers bestuderen de omvang van de ijsmassa op Groenland aan de hand van het begrip 'surface mass balance' (oppervlaktemassabalans): het verschil tussen hoeveel ijs er in een jaar is gesmolten en hoeveel ijs er is bijgekomen. In juli week die balans al 106 gigaton (naar beneden) af van de gemiddelden die in de periode 1981-2000 gebruikelijk waren.

"Dat er smelt plaatsvindt is niet exotisch, dat is een jaarlijkse cyclus. In de zomer smelt het af, in de winter komt er wat sneeuw en ijs bij", legt Saris uit. "Maar de temperaturen zijn nu uitzonderlijk hoog, wat zal leiden tot meer smelt dan gebruikelijk."

Natuurbranden ook een risico

Een bijkomend probleem zijn de enorme natuurbranden die het noordpoolgebied momenteel teisteren. Door het hittefront bestaat het risico dat ook op Groenland branden ontstaan. Die kunnen dan weer bijdragen aan extra smelt, via roetresten die de weerkaatsing van zonlicht belemmeren.

De Groenlandse ijskap is de op één na grootste ter wereld. Een onderzoek toonde eind vorig jaar aan dat die al sneller smelt dan op enig moment in de afgelopen 350 jaar. Andere onderzoekers waarschuwden dat als de opwarming van de aarde niet wordt beperkt, de Groenlandse ijskap binnen duizend jaar verdwenen kan zijn. Dat zou wereldwijd tot een zeespiegelstijging van meer dan 7 meter leiden.