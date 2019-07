Ethiopië heeft naar eigen zeggen een wereldrecord verpulverd door 353 miljoen bomen te planten op één dag. Daarmee verzevenvoudigt het Afrikaanse land het aantal geplante bomen van het oude wereldrecord. In 2016 gingen in India binnen 24 uur 50 miljoen bomen de grond in.

Aanvankelijk meldde de Ethiopische minister van Innovatie en Technologie Getahun Mekura maandagmiddag dat er 220 miljoen bomen waren geplant. Later in de avond kwam hij met nieuwe, veel hogere cijfers. Of het record officieel is gebroken, moet nog worden gecontroleerd.

De recordpoging stond onder leiding van de Ethiopische premier Abiy Ahmed. Het Afrikaanse land wilde met de actie een signaal tegen klimaatverandering en ontbossing afgeven.

Volgens de VN is sinds de start van de 21e eeuw ruim 35 procent van het bos in Ethiopië verdwenen.

Bedrijven hielden deuren dicht om actie te laten slagen

Sommige bedrijven hielden maandag de deuren van het kantoor dicht om de recordpoging te laten slagen. In 2016 zette India ruim 800.000 vrijwilligers in. Het is onduidelijk hoeveel inwoners van Ethiopië bij de recordpoging bomen plantten. Wel is bekendgemaakt dat er op ruim duizend plaatsen werd meegedaan aan de actie.

Op elke locatie was een afgevaardigde van de overheid die telde hoeveel bomen er in de grond gingen, schrijft BBC News. In totaal zou het Afrikaanse land in de komende jaren zo'n vier miljard bomen willen planten.

BBC News sprak met critici die vinden dat de premier het evenement gebruikt om de aandacht af te leiden van de "werkelijke problemen van zijn regering". Ze doelen daarmee onder meer op de etnische conflicten waardoor 2,5 miljoen mensen op de vlucht zijn.

'Planten van bomen beste optie tegen klimaatverandering'

Het planten van 1 biljoen bomen zou de beste manier zijn om de opwarming van de aarde tegen te gaan, concludeerden Zwitserse wetenschappers in een recent verschenen onderzoek.

Het initiatief zou twee derde van alle koolstofuitstoot sinds het begin van de negentiende eeuw, in totaal zo'n 300 gigaton, compenseren. De aarde zou dan niet in 2030, maar pas in 2050 met 1,5 graden zijn opgewarmd. De actie is volgens de wetenschappers ook nog relatief goedkoop. Het zou 266 miljard euro kosten.