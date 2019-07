Natuurgeweld en koraalverbleking als gevolg van klimaatverandering hebben de afgelopen vijf jaar ervoor gezorgd dat het percentage koraalbedekking in het Great Barrier Reef enorm is afgenomen, zeggen Australische wetenschappers.

De bedekking in het noordelijke gedeelte zou zijn gedaald tot zo'n 14 procent, waarmee het dieptepunt van 1985 wordt genaderd. In dat jaar startten de metingen.

Er wordt gevreesd dat het huidige percentage koraalbedekking nog lager kan zijn. Het zou sowieso zo'n 10 tot 30 procent zijn afgenomen in de afgelopen vijf jaar. Wetenschappers vrezen dat het zeewater verder opwarmt, waardoor het koraal verder verbleekt en afsterft.

In het zuiden van het Great Barrier Reef hebben riffen te maken met zeesterren die het koraal opeten. De Australische autoriteiten hebben moeite de plaag tegen te gaan. Het zou het percentage koraaldekking hebben teruggebracht tot zo'n 24 procent, waar het eerst nog 43 procent was.

Het centraal liggende gebied verloor tien procent van haar koraalbedekking in de afgelopen drie jaar. Er is nu nog zo'n 12 procent van over. De terugval komt met name door cycloon Debbie, die in 2017 enorm veel schade aanrichtte.

'Koraalrif vecht voor haar bestaan'

Wetenschapper Mike Emslie is ondanks alle problemen hoopvol. Volgens hem "vecht" het koraalrif voor zijn bestaan en op diverse plaatsen zou nieuw, bruisend koraalrif ontstaan. "Dat maakt echter niets meer uit als de huidige klimaatverandering zich doorzet", aldus Emslie.

Het koraalrif van het Great Barrier Reef kampt al jaren met problemen. In zowel 2016 als 2017 zorgde verwarmd zeewater ervoor dat een recordhoeveelheid koraal afstierf. Alleen al in 2016 zou 30 procent verbleekt zijn na een hittegolf.

Wereldwijd zou 99 procent van al het koraal verloren gaan als de klimaatverandering doorzet, aldus de klimaatafdeling van de Verenigde Naties.