Het planten van een biljoen bomen is de beste manier om de opwarming van de aarde tegen te gaan, schrijven Zwitserse wetenschappers in het vakblad Science. Het initiatief zou twee derde van alle koolstofuitstoot sinds het begin van de negentiende eeuw, in totaal zo'n 300 gigaton, compenseren.

De aarde zou door de ingreep niet in 2030, maar pas in 2050 met 1,5 graden zijn opgewarmd.

Onderzoekers stellen, na het analyseren van bijna 80.000 satellietbeelden, dat er in Rusland, Canada, Australië, Brazilië, China en de VS voldoende ruimte is om de nieuwe bomen te planten. Dat zou zo'n 300 miljard dollar of 266 miljard euro kosten, zo'n 27 cent per boom.

In totaal gaat het om 1 miljard hectare nieuw bos, een gebied ter grootte van de VS. Het zou, behalve het tegengaan van de opwarming van de aarde, de biodiversiteit en waterkwaliteit verbeteren en erosie verminderen.

'Goedkoopste manier om klimaatverandering tegen te gaan'

Een noodzakelijke onderneming, aldus onderzoeker Laura Duncanson van de universiteit in Maryland en NASA. Collega-onderzoeker Tom Crowther noemt het de "goedkoopste manier om klimaatverandering tegen te gaan".

Volgens hem beïnvloedt het idee het dagelijks leven niet en kan alsnog iedereen gemakkelijk zijn steentje bijdragen. "President Trump hoeft niet ineens te geloven in klimaatverandering, dit plan kan wereldwijd meteen worden ingezet."