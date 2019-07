Elke minuut verdwijnt er in het Amazonewoud een gebied ter grootte van een voetbalveld, blijkt uit een nieuwe analyse van satellietbeelden. De ontbossing van het gebied is in juni 60 procent sneller gegaan ten opzichte van dezelfde maand in 2018.

Uit nieuwe data blijkt dat afgelopen maand 7.691 vierkante kilometer regenwoud verloren is gegaan in de Amazone. Bronnen binnen de Braziliaanse overheid vertellen aan BBC News dat het werkelijk ontboste gebied nog veel groter kan zijn, dan wat de beelden laten zien.

Sinds de radicaal-rechtse Jair Bolsonaro in Brazilië aan de macht is, zou er meer gekapt worden in het natuurgebied. Het Braziliaanse agentschap voor ruimteonderzoek INPE zegt dat onder Bolsonaro de houtkap in het Amazoneregenwoud vorige maand met 88 procent toenam ten opzichte van een jaar terug.

De Braziliaanse president geeft bedrijven toestemming om economische activiteiten, zoals houtkap en mijnbouw, te ontplooien in beschermde gebieden in het Amazonegebied. Dat was een van zijn speerpunten in zijn verkiezingscampagne vorig jaar. Meer dan 60 procent van het Amazonegebied ligt in Brazilië.

Volgens de BBC zijn bulldozers continu bezig bomen uit de grond te drukken. De grond sterft vervolgens af door de brandende zon. Ook zouden illegale partijen bezig zijn om meer 'speciale' bomen te kappen waarvan zij het hout doorverkopen.

De Braziliaanse milieutoezichthouder Ibama kan de illegale ontbossing moeilijk tegengaan, aangezien Bolsonaro flink sneed in het budget van de organisatie. Daarnaast werden boetes die nog openstonden aan bedrijven die waren betrapt, kwijtgescholden.

In landen als Colombia wordt al langer geprotesteerd tegen de ontbossing van het regenwoud. (Foto: AFP)

Laatste twee maanden nam ontbossing fors toe

Zeker in de laatste twee maanden zou de ontbossing gigantisch zijn toegenomen. Elke minuut verdwijnt er minstens een hectare aan regenwoud. De afgelopen maand verloor het regenwoud een gebied van bijna 770 vierkante kilometer.

De Braziliaanse overheid zegt dat het noodzakelijk is om voldoende gebied vrij te maken voor boeren. Milieutoezichthouders zijn bang dat de ontbossing in de aankomende maanden nog verder toeneemt, aangezien het regenseizoen op zijn einde loopt en dat er "in droge maanden vaker gekapt wordt".

De bomen in het Amazoneregenwoud zijn erg belangrijk vanwege de enorme hoeveelheid koolstofdioxide die in het gebied wordt opgenomen. Dat zou anders in de atmosfeer achterblijven, wat bijdraagt aan de stijging van wereldwijde temperaturen. In het gebied zou 20 procent van alle zuurstof op aarde worden uitgestoten, schrijft CNN.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro. (Foto: ANP)