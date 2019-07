De laatste vijftien zomers in Europa waren zó heet dat vijf ervan de allerwarmste waren in de afgelopen vijfhonderd jaar, schrijft National Geographic. De huidige zomer is nog niet meegerekend, maar die is hard op weg om de recordtemperaturen van de zomer van 2003 te doorbreken, meldt Business Insider.

Tijdens die Europese hittegolf kwamen zeker 70.000 mensen om het leven, terwijl in 2010 alleen al in Rusland 56.000 mensen aan de hitte bezweken.

Ook vorig en dit jaar werden recordtemperaturen gemeten. Die zorgden in 2018 in Zweden en Denemarken voor bijna duizend dodelijke slachtoffers. Dit jaar zijn voor zover bekend alleen in Frankrijk en Spanje diverse mensen bezweken aan de hitte.

Die daling komt volgens experts doordat landen zich nu beter voorbereiden op de hoge temperaturen.

Huidige zomer breekt ene na andere hitterecord

De huidige zomer breekt record na record. In Nederland en Duitsland was er sprake van de heetste maand juni ooit in beide landen, terwijl in Frankrijk nog niet eerder temperaturen van boven de 45 graden werden gemeten. Ook in Spanje en Zwitserland passeerde het kwik de 40 graden.

Klimaatonderzoekers denken dat de warmte veroorzaakt wordt door trager bewegende straalstromen. Die zogeheten windvlagen trekken op 9 tot 10 kilometer hoogte van het westen naar het oosten.

Sahara-lucht bleef lang boven Europa hangen

Ze nemen in kracht toe door het temperatuurverschil tussen het Noordpoolgebied en de hete lucht uit de tropen, maar in recente jaren is dat verschil steeds kleiner geworden door de opwarming van de aarde.

Als de straalstromen 'stil' komen te staan, houden weersituaties als hittegolven of hevige regenbuien ook langer aan. In Europa bleef daardoor de warme lucht uit de Sahara langer hangen, met extreme temperaturen als gevolg.