Een in 2004 gezonken boorplatform van Taylor Energy zorgt nog steeds voor een grote hoeveelheid lekkende olie. Uit recent onderzoek is gebleken dat de ramp veel erger is dan van tevoren gedacht werd.

Het desbetreffende onderzoek kwam afgelopen week uit en is uitgevoerd door wetenschappers van de National Oceanic and Atmospheric Administration en één wetenschapper van de Florida State University.

Een nieuw Amerikaans onderzoek schat dat elke dag ongeveer 380 tot 4500 liter olie de zee in lekt op de locatie waar het boorplatform 15 jaar geleden is gezonken. Dit is ongeveer honderd tot duizend keer zoveel dan het aantal waar de energieleverancier zelf mee kwam.

Het lek begon in 2004 toen een boorplatform van de Taylor Energy Company werd beschadigd door een modderstroom nadat orkaan Ivan de Golf van Mexico trof. Een bundel pijpen en putten zonk naar de oceaanbodem en werd gedeeltelijk onder modder begraven.

De ergste olieramp in de Verenigde Staten ooit, is tot nu toe de ramp met boorplatform de Deepwater Horizon, van BP. Bij de ramp kwamen elf mensen om het leven en stroomden honderden miljoenen liters ruwe olie de zee in. Door de vervuiling ontstond enorme schade aan de flora en fauna in het gebied.