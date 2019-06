Klimaatverandering leidt ertoe dat in het jaar 2030 nog eens 120 miljoen extra mensen in armoede leven, stellen de Verenigde Naties (VN) in een dinsdag verschenen rapport.

Rijkere mensen zouden op den duur nog kunnen betalen om aan de hitte te ontkomen terwijl de rest erdoor geraakt wordt, aldus de VN. De armere mensen zouden voor een keuze komen te staan; verhongeren of emigreren.

Als de doelen van het klimaatakkoord in Parijs behaald worden, is dat volgens de VN alsnog onvoldoende. "Dan blijven er alsnog miljoenen mensen over die nu al in armoede leven", aldus een woordvoerder.

In het rapport wordt orkaan Sandy aangehaald die in 2012 in New York een grote ravage achterliet. Terwijl het hoofdkantoor van Goldman Sachs in Manhattan beschermd werd door tienduizenden zandzakken, zaten tienduizenden arme mensen wekenlang zonder stroom en zorg.

Onderzoekers van de universiteit van Stanford kwamen in april met een rapport waarin werd geconcludeerd dat klimaatverandering leidt tot een grotere inkomenskloof binnen en tussen landen. De VN herhaalt die conclusie en roept op tot meer bewustzijn.