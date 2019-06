De gletsjers in de Himalaya hebben in veertig jaar tijd ruim een kwart van al hun ijs verloren. Bovendien smolt er in de periode van 2000 tot 2016 dubbel zoveel ijs als in de periode vanaf 1975 tot de eeuwwisseling, onthullen wetenschappers in een woensdag verschenen rapport.

Recente satellietbeelden van het gebergte zijn vergeleken met foto's uit de jaren '70. Wetenschappers analyseerden de beelden en concluderen nu dat elk jaar zo'n 8 miljard ton ijs smelt in het gebergte. Sommige gletsjers krimpen daardoor jaarlijks zo'n 5 meter.

Volgens hoofdonderzoeker Joshua Maurer toont het onderzoek de problemen aan in het gebergte. Medeonderzoeker en professor Joerg Schaefer noemt de verdubbeling van de hoeveelheid gesmolten ijs sinds de eeuwwisseling "verontrustend". "De klimaatcrisis is hier verantwoordelijk voor."

Een derde van ijs smelt vóór jaar 2100

In februari kwam het nieuws naar buiten dat een derde van het ijs in het Hindu Kush-gebergte van de Himalaya aan het einde van deze eeuw verdwenen is, ongeacht of er regels worden geïntroduceerd om de uitstoot van CO2 tegen te gaan.

Mocht de aarde nog eens 4 tot 5 graden opwarmen, dan zal in 2100 ruim twee derde van het ijs in de Aziatische gebergtes gesmolten zijn.

Wetenschappers voorspellen voor de ruim één miljard mensen die afhankelijk zijn van de gletsjers voor hun water, een 'vernielde' toekomst. Diverse belangrijke rivieren in India, Pakistan, China en andere landen 'krijgen' hun water van de gletsjers in het gebergte.