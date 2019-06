Een zesde van al het leven in de zeeën en oceanen is binnen tachtig jaar verdwenen als de opwarming van de aarde doorzet in het huidige tempo, blijkt woensdag uit een nieuwe internationale studie waar persbureau AP over bericht.

Een internationaal team van mariene biologen heeft het onderzoek uitgevoerd.

Bij elke extra graad die het zeewater opwarmt, wordt gemiddeld 5 procent van al het zeeleven gedood.

Als er geen concrete maatregelen tegen de CO2-uitstoot worden genomen, zal de gemiddelde temperatuur op aarde in het jaar 2100 ruim 3 graden zijn gestegen, met sterfte van 17 procent van het zeeleven als gevolg.

Door de opwarming van het water neemt de kwaliteit van het zeewater af. De oceanen zullen zuurder worden en minder zuurstof bevatten, wat het voor sommige dieren moeilijker of onmogelijk maakt om te overleven.

Veel mensen zijn voor voedsel afhankelijk van zeeën

Een groot deel van de wereldbevolking is voor voedsel en levensonderhoud afhankelijk van het zeeleven, beklemtonen onderzoekers. "Niet alleen de gevolgen voor het leven in de zeeën zelf, maar ook voor de mens zullen enorm zijn", stellen zij.

"Dit zal op langere termijn leiden tot nieuwe conflicten over de verdeling van vruchtbare zeeën en de verdeling van voedsel in de wereld. Zeker als je in ogenschouw neemt dat het aantal mensen op aarde blijft toenemen."

Ook aantal planten neemt snel af door opwarming

De wetenschap dat de opwarming van de aarde invloed heeft op de flora en fauna is niet nieuw. Maar het was tot nu toe niet bekend dat het leven in de oceanen zo snel en zo hard door de temperatuurstijgingen getroffen zal worden. De berekeningen zijn gebaseerd op zes verschillende rekenmodellen.

Eerder deze week verscheen ook al een studie waaruit bleek dat door de opwarming van de aarde de afgelopen twee eeuwen vele honderden plantensoorten zijn verdwenen.