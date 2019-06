571 plantensoorten in het wild zijn in de afgelopen 250 jaar uitgestorven door toedoen van de mens, blijkt dinsdag uit een onderzoek van de Royal Botanic Gardens en de universiteit van Stockholm.

Dit betekent dat het uitsterven van planten in deze periode vijfhonderd keer sneller verliep dan het geval zou zijn zonder toedoen van de mens, meldt de BBC. Deze trend werd nooit eerder zo uitgebreid onderzocht en gedocumenteerd.

Ook constateren de onderzoekers dat van enkele honderden soorten nog zo weinig exemplaren in het wild voorkomen, dat de kans klein is dat deze soorten overleven.

De wetenschappers waarschuwen dat het uitsterven van planten en de gevolgen daarvan ernstig worden onderschat. Als bepaalde planten uitsterven, kan dat verregaande consequenties hebben voor de organismen die van deze planten afhankelijk zijn.

'Uitsterven van planten heeft gevolgen voor iedereen'

"Het uitsterven van planten is slecht nieuws voor alle soorten op aarde", stelt onderzoeker Eimear Nic Lughadha van de Royal Botanic Gardens. "Dus ook voor de mens. Wij zijn ook afhankelijk van flora. Daarom is het van groot belang te weten welke soorten zijn verdwenen, zodat we beschermingsprogramma's kunnen opzetten."

Het is de tweede noodkreet op het gebied van flora in korte tijd. In een groot VN-rapport werd vorig maand gemeld dat de komende tientallen jaren een miljoen planten- en diersoorten dreigen uit te sterven door toedoen van de mens.

VN: Ramp alleen te voorkomen met snel ingrijpen

De destructie van natuur, zoals bijvoorbeeld het kappen van regenwoud, is even bedreigend als de opwarming van de aarde, zo stelt het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES).

Vooral ontbossing en landbouw zijn grote factoren in de afbraak van het ecosysteem. Ook visserij en jacht zetten de natuur onder druk.

Volgens de wetenschappers zou het versnelde tempo waarin een groot deel van de geschatte acht miljoen plant- en diersoorten verdwijnt, kunnen leiden tot massa-extinctie. Dit zou de eerste massale uitsterving zijn sinds het uitsterven van de dinosaurussen.

In het VN-rapport wordt gesteld dat er snel ingegrepen moet worden om een ramp te voorkomen.