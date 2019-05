Op het chemiepark in Delfzijl komt over drie jaar de eerste grootschalige Europese raffinaderij voor duurzame kerosine, melden verschillende media maandag. De fabriek zal afval uit de voedselindustrie, landbouw en bosbouw omzetten in brandstof voor vliegtuigen.

De fabriek is onderdeel van het Amsterdamse bedrijf SkyNRG. De financiering is afkomstig van KLM, Schiphol en de biogastak van industrieconglomeraat SHV. In totaal zou er 5 tot 10 miljoen euro in de bouw van de fabriek geïnvesteerd worden.

KLM wordt de belangrijkste klant en heeft toegezegd jaarlijks drie kwart van de productie van de fabriek af te nemen gedurende tien jaar. De luchtvaartmaatschappij is mede-eigenaar van SkyNRG, dat in 2011 werd opgericht. Daarnaast zal de fabriek bio-propaangas produceren voor Primagaz, een dochterbedrijf van SHV Energy.

KLM koopt al een tijd biokerosine van SkyNRG, maar het gaat nog om kleine hoeveelheden. Het luchtvaartconcern haalt zijn biokerosine nu vooral uit de Verenigde Staten.

De nieuwe fabriek zal jaarlijks 100.000 ton brandstof produceren. De enige andere fabriek die op industriële schaal biokerosine produceert, staat in het Amerikaanse Los Angeles. De Nederlandse fabriek wordt ongeveer even groot.