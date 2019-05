De CO2-uitstoot in Nederland is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,8 procent gedaald in vergelijking met het eerste kwartaal van 2018. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

De afname komt vooral doordat huishoudens en de dienstverlening minder gas verbruikten voor verwarming. Daartegenover staat een stijging van CO2-uitstoot door motorbrandstoffen.

Het eerste kwartaal van 2019 was warmer dan dat van vorig jaar. Als de weereffecten gecorrigeerd werden, was de CO2-uitstoot 1,6 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2018.

De CO2-uitstoot van huishoudens daalde met 3 procent in de eerste drie maanden. Die groep was verantwoordelijk voor 21 procent van alle CO2-uitstoot in Nederland. De dienstverlening, goed voor 11 procent, stootte 3,6 procent minder CO2 uit.

De transportsector en energiebedrijven zagen hun CO2-uitstoot stijgen, met respectievelijk 0,8 en 0,7 procent. Die groepen zijn goed voor 10 en 29 procent van de totale uitstoot. In de landbouw en industrie bleef de CO2-uitstoot nagenoeg hetzelfde ten opzichte van vorig jaar. Zij zijn goed voor 28 procent van het geheel.