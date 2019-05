De havens van Rotterdam, Antwerpen en North Sea Port (Gent-Terneuzen-Vlissingen) starten een gezamenlijk project om CO2 op te vangen, te vervoeren en in een leeg gasveld in de Noordzee op te slaan. Dat bevestigt een woordvoerder van de haven van Rotterdam maandag naar aanleiding van een bericht van de Belgische krant De Standaard.

Het project heet CO2TransPorts. De havens hebben bij Europa een aanvraag ingediend om het initiatief te erkennen als een zogenoemd Project of Common Interest (PCI). Daarmee zouden ze aanspraak kunnen maken op flinke subsidies. Het zou gaan om de opslag van 10 miljoen ton CO2 per jaar.

De havens zijn gezamenlijk goed voor een CO2-uitstoot van meer dan 60 miljoen ton. Dat is een derde van de totale uitstoot van broeikasgassen binnen de Benelux.

"Op dat vlak zijn we geen concurrenten", zegt een van de havenbestuurders tegen de krant. "We staan alle drie voor dezelfde uitdaging. In plaats van elk afzonderlijk aan de uitstoot te werken, is het beter de krachten te bundelen."

Volgens de woordvoerder van de Rotterdamse haven vindt de EU het een interessant project, vanwege de klimaatdoelen van Parijs.

In totaal moet er zo'n 400 tot 500 miljoen euro geïnvesteerd worden. In juni of september zal volgens De Standaard een beslissing worden genomen over het verlenen van een PCI-status aan het project.