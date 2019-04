De vreugdevuren die door het jaar heen op talloze plekken in Nederland worden ontstoken, zijn verantwoordelijk voor 6 procent van de jaarlijkse uitstoot van vervuilende stoffen in Nederland. Dat heeft het RIVM berekend in een woensdag gepubliceerde rapportage.

Het is de eerste keer dat deze 'emissieregistratie' plaatsvindt.

Naast fijnstof komen er ook PAK's vrij tijdens de vreugdevuren. Dit zijn kankerverwekkende stoffen die vrijkomen als organisch materiaal wordt verbrand.

In Nederland worden jaarlijks vreugdevuren ontstoken bij verschillende evenementen. De bekendste zijn de paasvuren in vooral Overijssel en de nieuwjaarsvuren op het strand bij Scheveningen en Duindorp.

RIVM dacht eerder dat de uitstoot van vuren nihil was

Daarnaast worden er vreugdevuren ontstoken tijdens Sint-Maarten, Meierbliss (traditionele vreugdevuren die eind april op de Waddeneilanden worden ontstoken), Luilak en vinden er kerstboomverbrandingen plaats.

Het RIVM ging er tot voor kort van uit dat het aandeel van de vreugdevuren in de uitstoot in Nederland verwaarloosbaar was. Door het schoner worden van de industrie en het verkeer worden bronnen die eerder klein waren nu relatief steeds belangrijker.

Veel paasvuren in Overijssel, Groningen, Friesland en Drenthe zijn overigens afgelast omdat het risico op een natuurbrand door de droogte te groot is.