De uitstoot van schadelijke PAK's, stoffen die vrijkomen als er organisch materiaal wordt verbrand, is de afgelopen dertig jaar met twee derde afgenomen. Dat meldt het RIVM woensdag.

In 1990 werd in Nederland jaarlijks nog 21.000 kilo PAK's uitgestoten. Dat aantal is inmiddels geslonken tot 6.000 kilo per jaar.

De afname komt vooral doordat de zware industrie minder gebruik is gaan maken van verbranding van organische stoffen. De sterkste afname was merkbaar in de jaren negentig, meldt het RIVM.

Ook het aandeel van het verkeer is kleiner geworden in de afgelopen jaren.

Grootste aandeel PAK's komt van verbranding in huis

Het grootste aandeel van PAK's wordt momenteel geproduceerd door huishoudelijke verbranding, oftewel het verbranden van organische stoffen in en rond het huis. Dit gebeurt bijvoorbeeld door koken of barbecueën.

De vreugdevuren die door het jaar heen op talloze plekken in Nederland worden ontstoken, zijn verantwoordelijk voor 6 procent van de jaarlijkse uitstoot van vervuilende PAK's. Het is dit jaar de eerste keer dat het aandeel van deze traditionele vuren wordt gemeten.

Veel paasvuren zijn afgelast vanwege droogte

In Nederland worden jaarlijks vreugdevuren ontstoken bij verschillende evenementen. De bekendste zijn de paasvuren in vooral Overijssel en de nieuwjaarsvuren op het strand bij Scheveningen en Duindorp.

Veel paasvuren in Overijssel, Groningen, Friesland en Drenthe zijn overigens afgelast omdat het risico op een natuurbrand door de droogte te groot is.