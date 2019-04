De aanhoudende droogte baart de boeren en ondernemers in Noord-Italië grote zorgen. De alarmerend lage waterstand in de Po en de schaarse neerslag leiden tot droge akkers en lege meren. Met name de bij Nederlandse toeristen populaire gebieden zijn getroffen.

Per jaar gaan er honderdduizenden Nederlanders op vakantie naar Italië, het overgrote deel gaat naar de meren in het noorden van het land.

Na de Duitsers zijn de Nederlanders de grootste groep toeristen aan het Gardameer. Van de acht miljoen jaarlijkse bezoekers van het grootste meer van Italië komt een vijfde uit Nederland.

Maar door de droogte die Noord-Italië treft, staat het water in het Italiaanse merengebied alarmerend laag.

Situatie Comomeer en Lago Maggiore is 'dramatisch'

Het Gardameer lijkt voorlopig gespaard, maar de situatie in het Lago Maggiore en het Comomeer is dramatisch.

Het water in het Lago Maggiore staat 16 centimeter boven het peil dat normaal aan het eind van de zomer wordt bereikt, volgens experts 'ontbreekt' er 300.000 kubieke meter in het op één na grootste meer van Italië. "Ik heb het water nog nooit zo laag zien staan", zegt Giusy Nicolini, gids bij het Comomeer.

In Noord-Italië is 50 procent minder regen gevallen

In Noord-Italië is deze winter 50 procent minder regen gevallen dan normaal en ook de sneeuw in de Alpen is dit jaar schaars. Door de gemiddeld hogere temperaturen is er alleen sneeuw gevallen op grote hoogte en dat is niet genoeg om de rivieren en de meren in het gebied aan te vullen.

De Po, de grootste rivier van Italië, staat dan ook grotendeels droog. Het waterpeil was in februari 40 procent lager dan normaal en in januari zelfs 70 procent lager dan anders. "De kleine rivieren die vanuit de bergen naar de Po stromen, staan grotendeels droog", vertelt gids Nicolini.

"Om de landbouwgronden ten zuiden van de meren van water te voorzien, is de dam bij Lecco opengezet, waardoor het waterpeil in het meer nog lager wordt."

De schade voor de landbouw is al 2 miljard euro

De Po ontspringt in de Alpen in Noordwest-Italië en mondt net ten zuiden van Venetië uit in de Adriatische Zee. Daartussen stroomt de rivier van ruim 650 kilometer door het belangrijkste landbouwgebied van Italië.

Volgens boerenorganisatie Coldiretti bedraagt de schade aan de landbouw nu al 2 miljard euro. De Italianen voelen het ook in de portemonnee, want groenten en fruit zijn de afgelopen maanden bijna 10 procent duurder geworden.

Gids Nicolini is niet bezorgd over de toekomst, maar ziet wel dat de lage waterstand tot problemen leidt voor het toerisme, met name voor de botenverhuur. "Roeiboten, waterfietsen en watertaxi's hebben moeite de aanlegsteigers te bereiken en met de droge zomer voor de boeg, kan dat weleens dramatisch worden."