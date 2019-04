Meer dan 113 miljoen mensen in 53 landen worden acuut met de dood bedreigd als gevolg van honger. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de klimaatveranderingen en oorlogen. Dat meldt de Food and Agriculture Organisation (FAO) van de Verenigde Naties (VN) dinsdag in een rapport over honger in de wereld.

Grote gevolgen door klimaatveranderingen, zoals droogte of overstromingen, hebben de voedselvoorzieningen in veel gebieden ernstig aangetast. Daarnaast zorgt oorlog er in veel landen voor dat burgers niet genoeg te eten hebben.

Jemen, Congo, Afghanistan en Syrië behoren tot de landen waar de situatie op dit moment het schrijnendst is.

Het aantal mensen met honger in de wereld stijgt al een aantal jaar. De VN meldde het afgelopen najaar dan een op de negen wereldburgers structureel met honger leeft. Het aantal mensen dat acuut bedreigd wordt door honger, is wel iets afgenomen; in 2017 waren dit nog 124 miljoen mensen.

De meeste getroffen landen bevinden zich in Afrika. Op dit continent worden 72 miljoen mensen met de dood bedreigd door gebrek aan voedsel. In veel Afrikaanse landen is meer dan drie kwart van de bevolking afhankelijk van landbouw.

'Honger zorgt voor vluchtelingenstroom'

De Verenigde Naties waarschuwen daarnaast voor de druk die de stroom vluchtelingen uit veel getroffen landen op andere landen legt.

De FAO noemt als voorbeeld de buurlanden van Syrië, maar ook Bangladesh, dat het afgelopen jaar meer dan een miljoen Rohingya heeft opgevangen die uit Myanmar zijn verdreven.

Een land waar de VN speciale aandacht voor vraagt, is Venezuela, waar veel burgers ook honger lijden door de economische crisis. Ook uit dit land zal binnenkort een stroom vluchtelingen op gang komen, stelt de wereldvoedselorganisatie.