In Amsterdam zijn zo'n tweeduizend jongeren aanwezig om te protesteren tegen het beleid dat gevoerd wordt om de verandering van het klimaat tegen te gaan. Om 13.00 uur begon de demonstratie op de Dam en iets voor 13.30 uur liepen de deelnemers naar het Museumplein.

De eerste deelnemers van de mars kwamen rond 14.15 uur aan op het Museumplein. Daar zal De Jeugd van Tegenwoordig optreden en houden verschillende jongeren een toespraak.

De jongeren willen dat de Nederlandse regering meer doet om de uitstoot van CO2, en de daarbij horende verandering van het klimaat, te voorkomen. "We vinden dat er te weinig politieke wil is om iets te doen aan de klimaatverandering en dat willen we doorbreken", zegt Caya van de Weg van Youth for Climate.

"We vinden het belangrijk om onze stem te laten horen, omdat het om onze toekomst gaat", aldus Van de Weg.

Klimaatdoelen kabinet worden zeer waarschijnlijk niet gehaald

Woensdag bleek uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat de klimaatdoelen die het kabinet zichzelf had gesteld waarschijnlijk niet gehaald gaan worden. Vooral voor de industrie ligt er een flinke klus om alsnog aan de gestelde vermindering van CO2-uitstoot te voldoen.

Als reactie op de berekeningen van het PBL stelde het kabinet dat de verhoging van de energiebelasting voor huishoudens vanaf 2020 weer wordt teruggedraaid. Ook moet er een CO2-heffing voor bedrijven komen.

"We zijn blij met de CO2-heffing, maar we moeten maar zien hoe het uitpakt", stelt Van de Weg.

De jonge actievoerders willen dat de politiek meer doet tegen de opwarming van de aarde. (Foto: ANP)

Al meerdere protesten tegen klimaatbeleid van regering

Zondag was er ook al een demonstratie tegen de maatregelen die de regering neemt om de opwarming van de aarde te voorkomen. Daar deden zo'n 40.000 mensen aan mee.

Begin februari gingen de 'klimaatspijbelaars' ook al de straat op. Ze voerden toen actie in Den Haag. Bij die demonstratie waren zo'n vijftienduizend jongeren op de been.

Na die actie volgde een gesprek met premier Mark Rutte en minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat). Over de uitkomst daarvan was Youth for Climate niet tevreden, waarna er een nieuwe demonstratie werd aangekondigd.