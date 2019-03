Tientallen scholen in de provincies Flevoland, Overijssel, Gelderland, Groningen, Noord-Brabant en Zeeland moeten woensdag vanwege de harde wind afzien van de viering van Boomfeestdag.

De Stichting Nationale Boomfeestdag bevestigt een rondgang van NU.nl langs de regionale media.

Scholen in onder meer Groningen, Pekela, Almere, Harderwijk, Hellendoorn en Eindhoven hebben vanwege de risico's die de harde windvlagen met zich meebrengen, moeten besluiten af te zien van het planten van nieuwe bomen.

Het is volgens de organisatie achter de Boomfeestdag voor het eerst in 63 jaar dat het evenement op sommige plekken niet door kan gaan vanwege extreem weer. Het KNMI gaf woensdagochtend vanwege de rukwinden code geel af voor grote delen van het land.

'Scholen kijken of ze planten kunnen inhalen'

"De meeste scholen gaan kijken of ze het planten van de bomen volgende week, op 20 maart, kunnen inhalen", laat een woordvoerder van de organisatie weten. De Nationale Viering van Boomfeestdag in de Haarlemmermeer gaat overigens wel gewoon door.

Zo'n 100.000 kinderen in honderden gemeenten planten tijdens Boomfeestdag nieuwe planten en struiken. De themadag staat dit keer in het teken van het klimaatakkoord waar ook de deelnemende schoolkinderen hun zegje over willen doen.

Aftrap voor Boomfeestdag vindt plaats in Haarlemmermeer

De Boomfeestdag valt op de dag dat twee belangrijke raadgevers van kabinet en Tweede Kamer, het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), met de doorberekening van het klimaatakkoord naar buiten komen.

In Haarlemmermeer, de gastgemeente van de Nationale Boomfeestdag, komen kinderen van basisscholen samen in diverse kinderklimaattafels die uiteindelijk hun bevindingen bundelen in een kinderklimaatdeal. Deze wordt aangeboden aan Klimaatberaad-voorzitter Ed Nijpels.

In de overeenkomst zal vooral het belang van bomen als klimaatmaatregel naar voren worden gebracht.