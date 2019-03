Natuur & Milieu stapt uit het overleg over de toekomst van de luchtvaartsector. De milieuorganisatie kan zich na een half jaar onderhandelen niet vinden in de teksten in het Ontwerpakkoord duurzame luchtvaart, dat binnenkort aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Eerder stapte Natuur & Milieu ook al uit de onderhandelingen over het klimaatakkoord. De milieubeweging vond dat de lasten voor alle maatregelen niet eerlijk werden verdeeld en dat het plan niet genoeg deed om de CO2-uitstoot terug te dringen.

De klimaattafel voor luchtvaart werd eind juni in het leven geroepen om, parallel aan het klimaatakkoord, plannen voor de verduurzaming van de luchtvaart te presenteren. Het conceptakkoord moet binnenkort naar de Tweede Kamer.

Natuur & Milieu stelt dat het voorliggende akkoord de titel 'duurzame luchtvaart' niet waardig is.

'Luchtvaartsector hield CO2-afspraken uit akkoord'

"Helaas moeten we constateren dat de luchtvaartsector het ministerie dat de onderhandelingen leidde, gevangen houdt in een zeer effectieve houdgreep", laat directeur Marjolein Demmers van Natuur & Milieu aan NU.nl weten.

"De sector wist vakkundig afspraken voor een ambitieuze CO2-doelstelling uit de teksten te houden. De plannen blijven steken bij innovatie in de sector. Deze plannen zijn volstrekt onvoldoende om de uitstoot van de luchtvaart significant omlaag te krijgen."

Natuur & Milieu nam mede namens Greenpeace en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland deel aan de onderhandelingen.

De milieubeweging had slechts één onderhandelaar

Met ruim twintig onderhandelaars uit de sector aan tafel, tegenover slechts één stoel voor de milieubeweging, werden de onderhandelingen volgens Natuur & Milieu gedomineerd door sectorbelangen in plaats van klimaatbelangen. "Van een breed gedragen maatschappelijk akkoord is dan ook in de verste verte geen sprake", aldus Demmers.

De sector wilde volgens de milieuorganisaties alleen verduurzamen als de groei van de luchtvaart niet ter discussie zou worden gesteld. "Een compleet wereldvreemde randvoorwaarde voor klimaatonderhandelingen", oordeelt Demmers. "De CO2-uitstoot van de sector kan simpelweg niet dalen als het aantal vluchten blijft groeien. Dat is alsof de bemanning van een zinkend schip zegt: we gaan alleen hozen als we het lek in de bodem niet hoeven te dichten."

Volgens Demmers wordt in het ontwerpakkoord met geen woord over groeibeperking gerept.