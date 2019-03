Studies over de mate van giftigheid van het omstreden onkruidgif glyfosaat en hoe kankerverwekkend dat mogelijk is, moeten openbaar worden gemaakt. Het besluit van de European Food Safety Authority (EFSA) om die studies geheim te houden, is door het Gerecht van de Europese Unie teruggedraaid.

De rechters vinden het belang van het publiek om toegang tot informatie te hebben in dit geval zwaarder wegen dan het belang van onder meer de chemiereus Monsanto, die het glyfosaathoudende middel Roundup maakt.

Burgers hebben het recht om te weten wat de gevolgen zijn als de stof in het milieu terechtkomt, is het oordeel.

De zaak was door onder anderen Europarlementariërs van groene partijen aangespannen. EFSA had gezegd dat openbaarmaking de commerciële en financiële belangen van de industrie ernstig zou schaden. De EFSA heeft twee maanden de tijd om in hoger beroep te gaan.

De waakhond had gesteld dat de stof niet kankerverwekkend is, hoewel sommige wetenschappers daar anders over denken. De betreffende studies gaan over onder meer testen met glyfosaat op ratten en muizen.

'Overwinning in strijd tegen geheimzinnigheid milieurisico's'

De Europarlementariërs reageren opgetogen op het vonnis. "Een overwinning in de strijd tegen geheimzinnigheid als het gaat over de milieu- en gezondheidsrisico's van gevaarlijke producten als glyfosaat", aldus de Belg Bart Staes.

Het publiek en onafhankelijke wetenschappers kunnen volgens hem voortaan zien hoe chemische bedrijven hun eigen rapporten schrijven om toestemming te krijgen om hun producten op de markt te krijgen. Greenpeace spreekt van "een grote stap naar meer transparantie en verantwoording in het Europese besluitvormingsproces".

Er is de laatste jaren veel discussie over het gebruik van glyfosaat. De Europese vergunning hiervoor werd in 2017 met vijf jaar verlengd.