De productie van stroom uit hernieuwbare bronnen is vorig jaar met 8 procent gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. In 2018 werd 18 miljard kilowattuur groene stroom geproduceerd, tegen 16,7 miljard kilowattuur in 2017.

Het aandeel van groene stroom in het totale elektriciteitsverbruik steeg van 14 procent naar 15 procent. Dit is iets anders dan het aandeel hernieuwbaar energie in het energieverbruik, waar bijvoorbeeld ook het warmteverbruik in zit. Dit percentage stond eind 2017 op 6,6 procent.

Vooral de productie van zonnestroom nam vorig jaar flink toe. 18 procent van alle opgewekte groene stroom kwam uit zonnepanelen. Een jaar eerder was dit aandeel nog 13 procent.

Deze productiestijging van 40 procent was te danken aan het enorme aantal zonnepanelen dat vooral in zonneparken en op grote daken werd geplaatst. Het totale vermogen van alle zonnepanelen in Nederland samen steeg met 1.400 megawatt naar 4.300 megawatt.

Productie van stroom uit windenergie

Windmolens hadden vorig jaar een aandeel van 55 procent. De productie van stroom uit windenergie steeg met een magere 3 procent.

Op land steeg de capaciteit met maar 90 megawatt naar 3.300 megawatt, terwijl de capaciteit van windmolens op zee gelijk bleef. De komende jaren worden er naar verwachting vooral op zee veel windmolens bijgeplaatst.

Uit biomassa werd 4,8 miljard kilowattuur stroom geproduceerd, een toename van 2 procent. Dan gaat het bijvoorbeeld om afvalverbrandingsinstallaties die elektriciteit opwekken, energiecentrales die biomassa meestoken en biomassaketels bij bedrijven.