Het kabinet kon er niet omheen: Het Malieveld in Den Haag stond afgelopen donderdag vol met tienduizenden 'klimaatspijbelaars'. Op uitnodiging van premier Mark Rutte spreekt een delegatie van de scholieren dinsdagavond met hem en minister Eric Wiebes (Klimaat). "We verwachten dat ze ons gaan proberen te overtuigen dat we moeten stoppen met de acties", zegt Romy van der Wansem van Youth For Climate in gesprek met NU.nl.

Van der Wansem verwacht niet dat er binnen een uur een oplossing op tafel ligt. "Het belangrijkste is dat ze ons serieus nemen. Aan beloftes en ambities hebben we niks. We hopen dat ze openstaan voor het gesprek en zullen luisteren naar onze eisen", aldus de zestienjarige scholiere.

Ze vertelt dat ze ter voorbereiding op het gesprek met de premier en minister zelf hun doelen op papier hebben gezet. "We willen professioneel overkomen en duidelijk hebben wat we willen zeggen."

Wiebes liet zich eerder nog negatief uit over de scholierenactie. "Je leert meer op school dan op het Malieveld", zei hij. Desondanks is een delegatie van Youth For Climate uitgenodigd voor het gesprek op het Binnenhof. "We liepen donderdag met vijftienduizend man om de Hofvijver, dat moeten ze hebben gezien."

De 'klimaatspijbelaars' volgen het voorbeeld van Belgische leeftijdsgenoten, die al een aantal weken protesteren tegen klimaatverandering. Ze vinden dat politici te weinig doen om klimaatverandering te beperken.

Veel kritiek op jongeren vanuit maatschappij

Vanuit de maatschappij klinkt veel kritiek op de jongeren. Op sociale media schrijven burgers dat de meeste scholieren staken om het staken en zelf niks bijdragen aan het milieu. Van der Wansem: "Natuurlijk moeten wij (de jongeren, red.) ook bewuster leven om de planeet te redden".

De zestienjarige scholiere probeert dit zelf ook te doen door korter te douchen en minder vlees te eten. "Maar daarnaast is het ook de taak van de overheid om groener leven te stimuleren, niet alleen de burger hoeft zijn of haar leven om te gooien", aldus Van der Wansem.

'Ingrijpende maatregelen nodig voor normaal leven'

De scholieren worden gesteund door wetenschappers. "Het is nu inderdaad hoog tijd voor ingrijpende maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen snel en drastisch te reduceren, en zo de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden en bij voorkeur tot 1,5 graden", schreven zij in een open brief.

Volgens de 'klimaatspijbelaars' moet Nederland terug naar deze laatstgenoemde norm. "Voor een normaal leven op aarde is dat zelfs nodig", aldus Van der Wansem.

"Daarnaast moet de CO2-uitstoot sneller dalen. Het kabinet kan dat bewerkstelligen door de burgers en bedrijven te stimuleren om groene energie te gebruiken en geen fossiele brandstoffen. Als de overheid dat doet, is de kans groter dat de uitstoot omlaag gaat", zegt Van der Wansem.

Komende weken misschien nieuwe protesten

Voor deze donderdag organiseert Youth For Climate geen protest, omdat ze eerst het gesprek met Rutte en Wiebes willen afwachten. "We staken niet om het staken, maar omdat we verandering willen. Als de politiek deze verandering brengt, hoeven we ook niet meer naar het Malieveld."

"Aan beloftes en ambities hebben we niks. Dan staan we volgende week of een week later gewoon weer op het Malieveld", aldus Van der Wansem.