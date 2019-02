Een kwart van de Nederlanders vindt de (politieke) discussie rond klimaatverandering overdreven. Zij zijn van mening dat het probleem niet zo groot is als veel wetenschappers denken.

Dat blijkt uit onderzoek van NUpanel, een samenwerking tussen NU.nl en hettestpanel.nl, waaraan een representatieve groep van 1.130 mensen heeft meegedaan. De resultaten zijn representatief voor heel Nederland en gewogen op geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en regio.

35 procent vindt het juist goed dat er discussie plaatsvindt over klimaatverandering. 4 procent gelooft helemaal niet in klimaatverandering, terwijl 29 procent van de ondervraagden van mening is dat er meer moet gebeuren op dit gebied.

8 procent gaf een andere reden op. Zo stelt een van de respondenten dat de discussie "te weinig wordt onderbouwd" en dat de "grootste vervuilers buiten schot blijven". Een ander sluit zich hierbij aan door te zeggen dat "de rekening onterecht bij de burger neergelegd wordt". Weer een ander stelt dat de impact die Nederland op het klimaat heeft "slechts een druppel op een gloeiende plaat" is.

De wetenschappelijke consensus is dat het klimaat wel degelijk verandert en dat menselijk handelen hierop van invloed is.

40 procent VVD-stemmers vindt klimaatdiscussie overdreven

Van de mensen die zeggen bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen in 2017 op de VVD te hebben gestemd, deelt 40 procent de overtuiging dat de klimaatdiscussie overdreven is.

CDA-stemmers denken hier heel anders over; van hen vindt 80 procent het juist goed dat er over gesproken wordt.

Onder de GroenLinks-stemmers heeft ruim de helft van de mensen de overtuiging dat er meer moet gebeuren rond het klimaat.

Ruim 40 procent eet minder vlees

NUpanel vroeg mensen ook naar wat zij zelf doen om klimaatverandering te beperken. De meeste respondenten (68 procent) geven aan hun afval te scheiden, 43 procent eet minder vlees en 34 procent van de ondervraagden zegt vaker de auto te laten staan.

16 procent heeft een hybride of elektrische auto gekocht om het milieu minder te belasten. Onder CDA-stemmers is dit aandeel zelfs 71 procent. Slechts 9 procent gaat om die reden met het openbaar vervoer naar zijn werk. Ongeveer een op de vijf Nederlander zegt minder vaak het vliegtuig te pakken.

Desondanks zegt een kwart van de ondervraagden helemaal niets te doen om klimaatverandering te beperken.

Een op de vijf Nederlanders deed milieugerichte aanpassingen aan huis

Verder heeft een op de vijf Nederlanders milieugerichte aanpassingen aan zijn huis gedaan, 7 procent heeft concrete plannen om dit te doen. Een kwart van de mensen heeft het huis beter geïsoleerd, 21 procent heeft zonnepanelen op het dak van de woning en 6 procent bezit een warmtepomp.

Bijna 60 procent van de ondervraagden zegt bereid te zijn om bepaalde aanpassingen aan hun huis te doen als de kosten hiervoor gedeeltelijk of volledig gedekt worden.

14 procent van de mensen zegt helemaal geen aanpassingen te doen aan hun huis. Opgegeven redenen hiervoor zijn onder meer dat dit voor hen "onbetaalbaar is" of dat de "investering op dit moment nog niet rendabel" is voor hun situatie.

Sommigen wachten op een "subsidie of een lening van het Rijk" of op "technologische ontwikkelingen". Een ander "zou graag zonnepanelen willen", maar vindt dit "erg lelijk op een mooi gerestaureerd huis uit eind 1800".

