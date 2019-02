In een op de website van Trouw gepubliceerde open brief stellen 350 wetenschappers dat de scholieren die donderdag in actie komen voor het klimaat "groot gelijk" hebben.

Onder de groep wetenschappers zijn vooraanstaande milieu- en klimaatexperts en academici. "Op basis van de feiten die de klimaatwetenschap verschaft, hebben de actievoerders groot gelijk. Daarom steunen wij als wetenschappers deze actie", staat te lezen in de brief.

Naar verwachting gaan zo'n tienduizend leerlingen donderdag spijbelen omdat ze vinden dat er meer actie moet worden ondernomen om klimaatverandering tegen te gaan.

De academici wijzen op het laatste rapport van het wetenschappelijke klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC). Daarin wordt gewaarschuwd dat de temperatuur op aarde tussen 2030 en 2052 met 1,5 graden Celsius zal stijgen als de CO2-uitstoot niet wordt aangepakt. De gevolgen voor het klimaat en de mensheid zullen desastreus zijn.

"Het is hoog tijd voor politiek leiderschap", aldus de wetenschappers. "We kunnen ons niet permitteren om nog langer te wachten met noodzakelijke maatregelen. Als politiek leiderschap hand in hand gaat met effectieve maatregelen en gedragsverandering, dan kunnen wij dit probleem tijdig oplossen. Anders zijn juist de jongeren die deze week protesteren voor hun eigen toekomst, de dupe."

Minister Slob: 'Leerplicht gaat vóór actievoeren'

Minister Arie Slob (Onderwijs) liet eerder weten dat de leerplicht voor gaat, hoewel hij het sympathiek vindt dat de scholieren actie willen voeren.

De spijbelaars zullen waarschijnlijk niet meteen te maken krijgen met de leerplichtambtenaar, omdat scholen zelf mogen bepalen hoe ze met incidenteel verzuim omgaan. Pas als een leerling in een periode van vier weken meer dan zestien uur afwezig is, moet de school dit melden bij de gemeente.

Formeel is er volgens de instantie van leerplichtambtenaren pas sprake van spijbelen "als de school deze activiteit niet vindt aansluiten bij het onderwijsprogramma". Als de school de actie gerechtvaardigd vindt, hoeft het verzuim niet gemeld te worden.

Belgische wetenschappers steunden scholierenactie in Brussel

In België gingen de afgelopen donderdagen al tienduizenden scholieren de straat op. De leerlingen eisen dat hun regering meer actie onderneemt om klimaatverandering tegen te gaan.

Meer dan 3.400 Belgische wetenschappers schaarden zich eerder al achter de scholieren in hun land. Ook zij deden dit in een open brief, ondertekend door onder anderen rectoren van universiteiten en gericht aan de regering. Net als in de brief van de Nederlandse wetenschappers werd uiteengezet wat de gevolgen en oorzaken van klimaatverandering zijn, op basis van het IPCC-rapport.