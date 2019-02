Zeker een derde van het ijs in het Hindu Kush-gebergte en het Himalaya-gebergte zal in het jaar 2100 verdwenen zijn, zo staat in een rapport dat maandag is gepubliceerd.

In het rapport staat dat zelfs als de opwarming van de aarde tot 1,5 graad beperkt wordt, minstens 36 procent van het ijs in het Hindu Kush-gebergte en het Himalaya-gebergte in 2100 gesmolten zal zijn.

Als er helemaal niets aan het terugdringen van de uitstoot van CO2 wordt gedaan en de aarde 4 tot 5 graden opwarmt, zal in 2100 twee derde van het ijs in de Aziatische gebergtes gesmolten zijn.

Het smelten van het ijs in de bergen heeft grote gevolgen voor de bevolking in de lagergelegen gebieden van de gebergtes. De gletsjers in het Hindu Kush-gebergte en het Himalaya-gebergte zijn voor de 250 miljoen mensen die in het gebied leven een belangrijke watervoorraad.

'Het is een schokkende ontdekking'

"Dit is een klimaatcrisis waar je nog nooit van hebt gehoord", zei Philippus Wester, leider van het onderzoek dat vijf jaar duurde en waar meer dan tweehonderd wetenschappers aan werkten.

"In het gunstigste scenario, als we heel erg ambitieus zijn, verliezen we maar een derde van de gletsjers in het gebied. Dat was voor ons al een schokkende ontdekking." Wester zei daarnaast dat het echt tijd is om actie te ondernemen.

Het gebied waar het Hindu Kush-gebergte en Himalaya-gebergte in liggen, is een van de plekken met het meeste ijs ter wereld. Alleen op de Noord- en Zuidpool ligt meer ijs.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!