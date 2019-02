Inwoners van de Australische stad Townsville zijn gewaarschuwd voor ongekende overstromingen, nadat de dam bij de stad zondag volledig is opengezet.

Door zware regenval in Queensland is Lake Ross bij de Ross River Dam volledig volgelopen. Door de dam open te zetten, komt 1.900 kubieke meter water per seconde vrij.

De autoriteiten waarschuwen dat zo'n twintigduizend huizen onder water kunnen komen te staan. Auto's en vee zijn al meegesleurd in het aanzwellende water. De Australische meteorologische dienst waarschuwt voor gevaar voor levens en eigendommen.

In Townsville is in een week tijd meer dan 1 meter neerslag gevallen, twintig keer zoveel als het gemiddelde in deze tijd van het jaar. Het vorige record uit 1998 staat te boek als de 'Nacht van Noach'.

Queensland heeft een tropisch klimaat en kent van december tot april moessonregens, maar die zijn normaal gesproken niet zo extreem.

