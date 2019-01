Zeker 70.000 mensen in Brussel de straat op voor klimaat

In Brussel zijn zondagmiddag zo'n 70.000 mensen de straat opgegaan om mee te doen aan een grote klimaatmars. Dat meldt de politie van de Belgische hoofdstad op Twitter. Ook in Antwerpen en in Parijs zijn mensen op de been.

Volgens de politie kwamen een uur voor de start van de mars in Brussel, al zo'n tienduizend mensen aan op station Brussel-Noord. De mars loopt vanaf station Brussel-Noord naar het Europees Parlement.

Aan de protestmars voor schone lucht doen onder meer jeugdbewegingen, families, ngo's en verschillende organisaties mee. Ook delegaties van verschillende politieke partijen als Groen, Ecolo en PS lopen mee.

Op vlaggen en spandoeken staan slogans als "Je kind groeit niet zo snel als de zee stijgt", "De grondstoffen zijn niet onuitputbaar, maar onze overtuiging wel", "De fauna of de iPhone?" en "Vadertje staat, red het klimaat".

Op het Luxemburgplein zal de menigte later op de middag worden toegesproken door verschillende sprekers over het huidige klimaatbeleid en hun visies daarop.

'Klimaatspijbelaars' lopen ook mee

De organisatie van de Rise for Climate-mars verwachtte zondag aanvankelijk zo'n 30.000 mensen, maar de politie dacht al dat dit er mogelijk veel meer zouden zijn omdat de zogenoemde 'klimaatspijbelaars' zich ook bij de mars zouden voegen.

"Tot twee dagen geleden vroegen we ons nog af wat te doen, indien het een flop zou worden. Er was zelfs bezorgdheid binnen de milieubeweging, omdat dit zo kort na de eerdere mars van 2 december kwam waardoor weinig organisaties klaar leken om mee te doen," aldus een medewerker van de organisatie. In december liepen 65.000 mensen mee.

De hoge opkomst toont volgens Rise For Climate dat het klimaatdebat meer dan ooit leeft in België.

Scholieren spijbelden van school om te protesteren

De 'klimaatspijbelaars' gaan al weken de straat op in België, omdat ze zich zorgen maken over klimaatverandering en opwarming van de aarde. Dit deden ze onder schooltijd, vandaar de naam 'klimaatspijbelaars'.

Afgelopen donderdag gingen in Brussel zo'n 35.000 jongeren de straat op.

