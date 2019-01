De Deltawerken moeten doordat de zeespiegel veel sneller dan verwacht stijgt tien tot twintig jaar eerder worden vervangen. Dit gaat tientallen miljarden euro's kosten.

Dat stelt de nieuwe deltacommissaris Peter Glas zaterdag in een interview met het AD.

Uit voorspellingen van nationale en internationale klimaatexperts blijkt dat de zeespiegel in 2100 naar verwachting zo'n 2 meter gestegen zal zijn. Volgens Glas, de nieuwe topambtenaar op dit gebied, moet Nederland daarom op watergebied "bijschakelen".

Het KNMI heeft al zulke berekeningen gepresenteerd. De verwachting is dat ook het VN-klimaatpanel deze cijfers later dit jaar zal bevestigen. "Dan moeten we onze grote waterkeringen - zoals de Deltawerken - veel vaker of zelfs permanent sluiten", stelt Glas.

"Daar zijn ze na de Watersnoodramp van 1953 niet voor ontworpen. Dat zou betekenen dat ze misschien wel tien tot twintig jaar eerder zijn afgeschreven."

Kabinet moet zich gaan inzetten voor klimaatdoelen

De Maeslantkering, het sluitstuk van de Deltawerken dat de inwoners van Zuid-Holland tegen overstromingen moet beschermen, zou tot 2070 moeten meegaan. Maar door de stijging van de zeespiegel moet dit onderdeel naar verwachting al tien jaar eerder worden vernieuwd.

Ook de Oosterscheldekering, die volgens overheidsberekeningen mee zou gaan tot 2100, moet al twintig jaar eerder worden vervangen, stelt Glas in het AD.

De nieuwe topambtenaar pleit ervoor om tijdig te beginnen met de voorbereidingen voor deze aangepaste planning. Glas pleit er ook voor dat het kabinet zich gaat inzetten om de klimaatdoelen van Parijs te halen. "Dat is de beste strategie om niet aan draconische maatregelen te hoeven denken", stelt hij.

'Goed beleid is randvoorwaarde om Nederland leefbaar te houden'

Glas beklemtoont dat niet meer ter discussie mag staan óf er klimaatbeleid gaat worden uitgevoerd. "Het halen van de Parijse afspraken is de randvoorwaarde voor succes om Nederland leefbaar te houden. Er is geen alternatief."

De klimaatafspraken hebben de afgelopen week geleid tot veel frictie in de coalitie. De VVD verklaarde zich opeens niet te kunnen herkennen in het klimaatakkoord waar talloze partijen vorig jaar maandenlang over hebben nagedacht. Dit leidde tot veel irritatie bij de coalitiepartners D66, ChristenUnie en CDA.

Het PBL kwam eerder deze week met berekeningen dat Nederland de internationaal afgesproken klimaatdoelen voor 2020 bij lange na niet gaat halen.

