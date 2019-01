Duitsland moet in 2038 zijn stroomopwekking uit kolen hebben beëindigd. Een commissie die door de Duitse regering in het leven is geroepen is het daar zaterdagochtend over eens geworden.

Het is nu aan de politiek of het advies wordt overgenomen.

Rond 2032 moet andermaal bekeken worden of de ban op kolenstroom naar voren kan worden gehaald en op zijn vroegst in 2035 kan ingaan, stelt de commissie met vertegenwoordigers uit de industrie, vakbonden, milieuorganisaties en wetenschap. Slechts één van de 28 leden stemde na een marathonvergadering van 21 uur tegen het voorstel.

De deelstaten waar kolen worden gewonnen zullen de komende twintig jaar 40 miljard euro van de regering krijgen om zich te kunnen aanpassen. Ook zou in het eindrapport staan dat het bos bij Hambach behouden moet blijven. Daar wordt nu nog bruinkool gewonnen, tot ongenoegen van milieuactivisten.

Ongeveer een derde van de elektriciteit in Duitsland wordt opgewekt in kolencentrales.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!