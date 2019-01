Tienduizenden jongeren die al drie weken de straat opgaan in Brussel om te protesteren tegen het klimaatbeleid, trekken wereldwijd media-aandacht. Ook in Zwitserland, Japan de Verenigde Staten en Duitsland zijn er demonstraties. Wat willen de 'klimaatspijbelaars' bereiken?

"De planeet kan zonder ons, maar wij kunnen niet zonder de planeet” was een van de leuzen van de demonstrerende scholieren tijdens de protestbeweging in Brussel, schrijft The New York Times donderdag.

Duizenden studenten en scholieren in Zwitserland, Duitsland en België gingen de afgelopen weken de straat op om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Ook waren er klimaatstakingen in onder andere Japan, de Verenigde Staten, Canada en Finland.

Veruit de meeste scholieren gingen de straat op in Brussel, waar zij al drie weken aandacht vragen voor hun noodkreet. De protestmars tegen klimaatverandering ging daar drie weken geleden van start met zo'n drieduizend spijbelende jongeren, inmiddels is dat aantal vertienvoudigd.

Waarom protesteren de 'klimaatspijbelaars'?

De jonge klimaatactivisten maken zich vooral zorgen om klimaatverandering en de opwarming van de aarde.

Ze worden geïnspireerd door de Zweedse scholiere Greta Thunberg (16). Sinds augustus demonstreert ze iedere vrijdag voor een ambitieuzer klimaatbeleid, onder andere bij het parlementsgebouw in Stockholm. Dit doet Thunberg met een bord 'Skolstrejk för klimatet' ('Spijbelen voor het klimaat'). De afgelopen weken kregen haar protestacties internationale navolging.

Begin december hielden 75.000 Belgen ook al een klimaatmars. Een paar dagen later ging België op de VN-klimaattop in het Poolse Katowice echter niet akkoord met ambitieuzere klimaatdoelstellingen.

Thunberg zei toen: "Omdat onze leiders zich als kinderen gedragen, moeten wij de verantwoordelijkheid nemen die zij lang geleden hadden moeten nemen. We moeten begrijpen waarmee de oudere generatie ons heeft opgescheept".

Studenten in Brussel tijdens een klimaatmars. (Foto: AFP)

Wat willen de 'klimaatspijbelaars'?

Politici moeten volgens Thunberg en de duizenden internationale 'klimaatspijbelaars' meer actie ondernemen om de temperatuurstijging onder de 1,5 graden Celsius te houden.

De huidige opwarming van de aarde is volgens de jonge Zweedse activiste het gevolg van de uitstoot van broeikasgassen, die de komende generaties in de problemen brengt.

De jongeren eisen dat het klimaat hoog op de politieke agenda komt te staan. Brussel moet met een ambitieus klimaatbeleid een voorbeeld geven aan de rest van de wereld.

Scholierenbeweging breidt zich uit met studenten

De scholierenbeweging breidt zich vanaf volgende week - deze week zijn examens - uit met studenten van Belgische universiteiten en hogescholen.

Als het aan de studenten ligt, komt het ambitieuze klimaatbeleid in handen van een federale minister, in plaats van dat de kwestie verdeeld blijft over deelstaten. Ook zij eisen dat de politiek meer betrokken wordt bij het samenstellen van het klimaatplan.

Scholieren protesteren tot regering ernst klimaatverandering inziet

Veel scholen zien het spijbelen door de vingers, hoewel sommigen een selfie van de leerlingen eisen tijdens het protesteren, als bewijs voor het spijbelen, schrijft The New York Times.

De 'klimaatspijbelaars' dreigen de straten op te gaan tot de regering de ernst van de klimaatverandering inziet.

Een volgende klimaatmars in Brussel, waaraan ook volwassenen meedoen, staat gepland voor komende zondag.

In Nederland staat op 10 maart eerste mars gepland

In Nederland worden voorlopig geen scholierenprotesten verwacht, al loopt Nederland niet voorop als het gaat om klimaatmaatregelen. Binnen de coalitie wordt momenteel flink gesteggeld wie de rekening moet betalen; de VVD heeft klimaatafspraken verworpen waar een jaar over gepraat is.

Wel organiseren onder andere Milieudefensie en FNV op 10 maart een Eerlijke Klimaatmars op de Dam in Amsterdam. Aan deze mars doen ook bekende Nederlanders als Claudia de Breij mee. Het is onduidelijk hoeveel mensen exact mee gaan doen aan deze mars.

