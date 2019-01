Niet alleen het ijs op de Noordpool, maar ook het landijs op Groenland smelt sneller dan verwacht. Wetenschappers waarschuwen voor de effecten hiervan in een rapport dat maandag is gepubliceerd.

Zij verwachten volgens The New York Times dat het water dat hierdoor in zee belandt flink zal bijdragen aan het verder stijgen van de zeespiegel in de komende twee decennia.

Eind 2018 verscheen er al een rapport waarin wetenschappers constateerden dat door het snel smeltende gletsjerijs op de Noordpool 14.000 ton water per seconde in zee belandt.

Het smeltende ijs in het Arctisch gebied levert hiermee een grotere bijdrage aan het stijgen van de zeespiegel dan het ijs op Antarctica, hoewel dit continent rond de Zuidpool van de aarde veel meer ijs bevat.

Rond beide polen is de snelheid waarmee het ijs smelt in de afgelopen jaren flink toegenomen.

Meer kleinere gletsjers zijn ook gaan smelten

Uit nieuwe cijfers over de ontwikkeling van het smeltende land-ijs op Groenland blijkt dat in 2012 meer dan 400 miljard liter water in zee belandde. Dit is vier keer de hoeveelheid die in 2003 op deze manier in zee terechtkwam.

De hoeveelheid is onder meer toegenomen doordat kleine gletsjers meer landinwaarts ook zijn gaan smelten. Deze ijskappen werden in het verleden niet meegerekend als het ging om metingen met betrekking tot het smeltende ijs.

Het nieuwe rapport bevestigt wat uit eerdere rapportages in 2018 al bleek: de stijging van de zeespiegel en de stijging van de temperatuur van het water in het poolgebied zullen meer impact hebben op de opwarming van de aarde dan eerder werd verwacht.

Door afwezigheid van ijs wordt Arctisch gebied netto warmer

Als in het Arctisch gebied grote hoeveelheden oerijs niet meer aangroeien en het land dus niet 'afkoelt', betekent dat vrijwel zeker dat de planeet sneller opwarmt dan wetenschappers tot nu toe dachten. De hitte van de zon die door de dikke ijslaag werd weerkaatst, komt nu in het oceaanwater terecht.

De wetenschappers beklemtonen dat deze trend alleen maar een halt kan worden toegeroepen als de CO2-uitstoot over de hele wereld heel snel wordt teruggebracht. Het stijgen van de zeespiegel wordt beschouwd als een van de duidelijkste effecten van de opwarming van de aarde en als een van de grootste bedreigingen voor de mens.

Naar verwachting zal de temperatuur op aarde de komende decennia met zeker 2 graden stijgen. Dit betekent dat de zeespiegel zo ver stijgt, dat binnen die periode de huizen van tussen de 32 en 80 miljoen mensen worden bedreigd.

