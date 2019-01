Een op de drie Nederlanders is het afgelopen jaar minder vlees gaan eten. Als belangrijkste redenen noemt deze groep dat het beter is voor de natuur en voor de economie. Ook wordt dierenwelzijn door bijna de helft als reden genoemd.

Dat blijkt uit onderzoek van NUpanel, een samenwerking tussen NU.nl en hettestpanel.nl.

Meer dan een derde van de Nederlanders zegt dagelijks vlees te eten, 39 procent eet meerdere keren per week vlees. 2 procent van de mensen is vegetarisch en 1 procent noemt zich veganist.

Van de vegetariërs en veganisten noemt 90 procent het dierenwelzijn als een belangrijke reden om geen vlees meer te eten. 70 procent van de mensen in deze groep noemen het milieu eveneens als reden. De helft van de vegetariërs heeft ervoor gekozen geen vlees meer te eten vanwege de eigen gezondheid. Bij deze vraag konden meerdere antwoorden worden aangevinkt.

Kwart van vegetariërs eet al twintig jaar geen vlees

Vegetariërs blijken heel volhardend te zijn. Een derde van deze groep eet al minimaal twintig jaar geen vlees meer. Ruim een kwart van hen is in 2017 of 2018 vegetariër geworden. Als belangrijkste redenen noemt deze groep dat het beter is voor de natuur, voor de economie en voor de dieren.

In het klimaatakkoord is het voorstel dat Nederlanders met het oog het milieu niet meer elke dag dierlijke eiwitten zullen eten opgenomen. Het gaat dan niet alleen om vlees, maar ook om vis, eieren en zuivel. Het doel is om tegen 2050 de vleesconsumptie van Nederlanders teruggeschroefd te hebben.

Aan het onderzoek hebben ruim 1.500 mensen deelgenomen. De resultaten zijn representatief voor heel Nederland en gewogen op geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en regio.

In dit artikel stonden in eerste instantie andere percentages door een foutieve analyse van de onderzoeksresultaten. Zo was in de insteek van het artikel ‘Twee op de vijf Nederlanders zijn in 2018 minder vlees gaan eten’. Alle percentages zijn inmiddels aangepast.

