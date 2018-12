Het smeltende gletsjerijs in het arctisch gebied levert op dit moment de grootste bijdrage aan de stijging van de zeespiegel. Per seconde stroomt er door de opwarming van de aarde 14.000 ton water de zee in.

Dat blijkt volgens The Washington Post uit een nieuw groot onderzoek van diverse internationale wetenschappers die de ontwikkeling van het ijs op de Noordpool in de laatste vijf decennia hebben onderzocht. Aan het project werkte onder meer de Universiteit Utrecht mee.

Het smeltende ijs in het arctisch gebied levert hiermee een grotere bijdrage aan het stijgen van de zeespiegel dan het ijs op Antarctica, hoewel dit continent rond de zuidpool van de aarde veel meer ijs bevat.

Rond beide polen is de snelheid waarmee het ijs smelt de afgelopen jaren in hoog tempo toegenomen. Dit betekent dat er meer water in zee terecht komt dan wetenschappers de afgelopen jaren aannamen en dat de zeespiegel vermoedelijk nog sneller zal stijgen. Het ijs is de afgelopen drie decennia drie maal zo hard gaan smelten, blijkt uit de nieuwe analyse.

De oudste en dikste ijslaag op de Noordpool is bijna verdwenen

Het is het tweede alarmerende onderzoek naar de situatie in het noordpoolgebied deze maand. Eerder meldde het jaarlijkse Arctic Report van de Amerikaanse overheid dat de dikste en oudste ijslaag in het Arctisch gebied de afgelopen dertig jaar met 95 procent is afgenomen.

Ook deze ontwikkeling zal volgens wetenschappers invloed gaan hebben op de klimaatveranderingen. De oudste ijslaag op de Noordpool zorgt ervoor dat het noordpoolgebied ook in de zomermaanden koud blijft.

Het verdwijnen van ijs heeft grote invloed op de opwarming van de aarde

Als het noordpoolgebied door het ontbreken van de oerijslaag in de zomermaanden opwarmt, betekent dat vrijwel zeker dat de planeet sneller opwarmt dan wetenschappers tot nu toe dachten. De hitte van de zon die door de dikke ijslaag werd weerkaatst, komt nu in het oceaanwater terecht.

Zowel in Nederland als in internationaal verband werden de afgelopen maand afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot de komende jaren terug te dringen. Er klinkt echter veel kritiek dat de maatregelen waarover afspraken zijn gemaakt te weinig effect gaan hebben.

