Vijf milieuorganisaties, werknemersvereniging FNV en een organisatie voor duurzaam ondernemen zullen geen handtekening zetten onder het klimaatakkoord dat er nu ligt, maken zij donderdag op een persconferentie bekend. De ondertekening gaat zoals gepland vrijdag wel door.

De FNV en milieuorganisaties zijn vooral ontevreden over de voorstellen op het vlak van de industrie. Het bedrijfsleven zou volgens de organisaties zwaarder moeten worden aangepakt voor de vervuiling van het klimaat met het broeikasgas CO2.

Een gesprek met minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) kon hier geen verandering in brengen. De onderhandelingen met onder meer de overheid zijn sinds dit jaar bezig.

"Als deze fundamentele punten niet worden opgelost, kunnen wij in 2019 niet onze handtekening zetten onder het uiteindelijke akkoord", laten de organisaties in een gezamenlijke verklaring weten. De bal ligt nu bij het kabinet. Er moet wat de partijen betreft "een wonder" gebeuren om alsnog te kunnen instemmen.

Ed Nijpels, voorzitter van de klimaatonderhandelingen, benadrukte nadat de partijen uit het overleg stapten dat er vrijdag wel een akkoord wordt ondertekend, al wordt er inmiddels gesproken over een 'ontwerp-klimaatakkoord'.

Nijpels vindt het heel jammer dat de milieuorganisaties dat besluit hebben genomen. "Maar de deur staat altijd open en de stoelen altijd klaar voor de milieubewegingen voor het hervatten van de onderhandelingen."

'Plannen niet eerlijk en niet effectief'

Greenpeace-directeur Joris Thijssen vindt de plannen "niet eerlijk en niet effectief". De industrie staat volgens hem voor de keuze om te vergroenen en te verduurzamen of om helemaal niets te doen. Dat laatste is het geval, vindt Thijssen. "Wij kunnen onze naam niet verbinden aan een akkoord met onvoldoende ambitie."

Bovendien dragen de plannen volgens hem niet bij aan de klimaatafspraken van 'Parijs' om de aarde niet meer dan 1,5 graad op te laten warmen. "De afspraken zijn gewoon niet hard genoeg."

FNV-vicevoorzitter Kitty de Jong ziet te weinig waarborgen voor werknemers terug. Zij wil een 'kolenfonds', zodat mensen die in de kolenindustrie werken en vanwege de vergroening hun baan verliezen gecompenseerd kunnen worden. Het kabinet wil hier volgens De Jong geen geld voor uittrekken. "Dat is voor ons een groot pijnpunt", aldus De Jong.

Kabinet en coalitie geven donderdagavond duidelijkheid

Donderdagavond overleggen het kabinet en de coalitiepartijen voor een laatste keer over de plannen van de zogenoemde klimaattafels waaraan vertegenwoordigers uit de sectoren elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en mobiliteit maandenlang hebben onderhandeld.

De partijen laten dan weten of er een klimaatakkoord is bereikt. Daarna moeten de Tweede en Eerste Kamer hier nog mee instemmen. Ook moeten de maatregelen nog worden doorgerekend en worden uitgezocht of die de doelen uit de Klimaatwet halen.

Het is de bedoeling dat door de voorstellen in het klimaatakkoord de uitstoot van broeikasgassen in 2030 minimaal 49 procent minder is ten opzichte van 1990.