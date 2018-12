Wetenschappers hebben ontdekt dat het koraal van het Australische Great Barrier Reef niet alleen zichzelf kan herstellen van verbleking, maar daarna ook beter bestand is tegen klimaatverandering.

Het onderzoek, dat werd gepubliceerd door het online natuurplatform Nature Climate Change, spitst zich toe op het koraal van het grootste koraalrif ter wereld, voor de noordoostelijke kust van Australië.

Door vervuiling of verwarming van het zeewater kan het normaal kleurrijke steenkoraal verbleken en vervolgens afsterven. In de afgelopen twee decennia heeft naar schatting bijna 93 procent van het Great Barrier Reef last gehad van verbleking.

In de zomers van 2016 en 2017 had het koraalrif last van 'hittegolven', waarbij het zeewater veel warmer was dan gemiddeld. Na de maritieme hittegolf van 2016 stierf een groot deel van het koraal af, terwijl een nog groter deel last kreeg van verbleking.

Het koraal dat die verbleking overleefde, blijkt nu echter meer resistent tegen veranderende weers- en leefomstandigheden. "Tot onze grote verbazing nam de verbleking vorig jaar af. Omdat de temperaturen nog extremer waren dan in 2016, hadden we verwacht dat het sterftecijfer hoger zou zijn, maar het omgekeerde is waar", aldus de leider van het internationale onderzoeksteam.

Koraal evolueert mogelijk om meer weerstand te bieden

De wetenschappers spreken van 'ecologisch geheugen', waarbij koraal dat wel verbleekte maar niet afstierf meer weerstand opbouwt tegen extreme klimaatveranderingen. De onderzoekers vermoeden dat het koraal evolueert om meer weerstand te bieden.

De resultaten kunnen bijdragen aan het in kaart brengen van de kortetermijneffecten van klimaatverandering op ecologische systemen. Ondanks de hoopgevende ontwikkeling van de koraalriffen, benadrukken de onderzoekers dat het koraal zich niet eindeloos kan aanpassen en dat de opwarming van de aarde geremd moet worden om de kleurrijke dieren te redden.

