Nederlanders weten best veel over de gevolgen van klimaatveranderingen in eigen land, maar zouden weinig voorzorgsmaatregelen nemen, blijkt maandag uit onderzoek van het Rode Kruis.

"We zijn een noodhulporganisatie", stelt directeur Maarten van Aalst van het klimaatcentrum van het Rode Kruis. "Maar we doen ook aan noodhulppreventie. Nederlanders moeten zich echt veel bewuster worden van de grote risico's die de klimaatveranderingen met zich meebrengen en de maatregelen die ze zelf kunnen en moeten nemen."

Het gaat dan bijvoorbeeld om maatregelen die zouden moeten worden genomen om in te spelen op de extremere weersomstandigheden, zoals het zorgen voor een betere afwatering in tuinen. Ook het loskoppelen van de regenpijp van het riool of de dakgoot regelmatig legen kan al helpen.

Uit het onderzoek onder ruim zevenhonderd respondenten blijkt dat vrijwel iedereen in Nederland weet dat extreme regenval een gevolg zal zijn van de klimaatveranderingen. Maar nog geen 50 procent van de ondervraagden maakt zich hier daadwerkelijk zorgen over. Slechts één op de acht Nederlanders neemt al voorzorgsmaatregelen.

Problemen met blauwalg en eikenprocessierups worden groter

Ongeveer de helft van de ondervraagden weet dat klimaatveranderingen de kans op de ziekte van Lyme vergroten. Dit komt doordat de veranderingen tot een gunstiger leefklimaat voor teken leiden. Ook weet 80 procent van de Nederlanders dat blauwalg een groter probleem gaat worden, net als de eikenprocessierups (bijna 50 procent).

Maar er zijn ook nog veel misvattingen. Zo denkt ruim 40 procent van de ondervraagden dat klimaatveranderingen zullen leiden tot koudere winters en minder neerslag in de winter, terwijl dit niet waar is.

Uit het onderzoek blijkt overigens dat slechts een miniem percentage van de Nederlanders niet in klimaatveranderingen gelooft. Slechts 1,4 procent van de ondervraagden noemt het een hoax, het woord dat de Amerikaanse president Donald Trump vaak gebruikt als hij over de opwarming van de aarde praat.

