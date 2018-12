De globale uitstoot van CO2 zal dit jaar waarschijnlijk met 2,7 procent toenemen ten opzichte van vorig jaar. Het is het tweede jaar op rij dat de uitstoot stijgt.

In 2017 nam de uitstoot met 1,6 procent toe en dit jaar zal de stijging dus nog hoger zijn, blijkt uit het jaarrapport van Global Carbon Project. Dat is een organisatie, bestaande uit 76 wetenschappers uit vijftien verschillende landen, die jaarlijks de globale CO2-uitstoot in kaart brengt.

In de periode van 2014 tot 2016 zag de groep een daling en daarom hoopte Global Carbon Project dat de globale uitstoot had gepiekt in 2013.

De organisatie heeft de uitstoot als gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen en cementproductie becijferd. Dit bevat het leeuwendeel van de globale CO2-uitstoot en beslaat dit jaar naar verwachting 37,1 miljard ton. De totale uitstoot zal rond de 41,5 miljard ton liggen.

De wetenschappers benadrukken dat de daling van de uitstoot van belang is om extreme natuurverschijnselen als overstromingen, hittegolven en stijgend water te beperken. Ze kwamen tot de cijfers na een analyse van verschillende gegevens over de eerste negen maanden van dit jaar.

Volgens hoofdonderzoeker Glen Peters wordt er nog niet genoeg gedaan om de uitstoot te beperken. "De stijging van vorig jaar kon worden gezien als een eenmalig iets, maar nu blijkt dat de uitstoot nog sneller stijgt. Het is glashelder dat de wereld faalt in het volgen van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015."

China, VS en India grootste vervuilers

Global Carbon Project presenteert de cijfers tijdens de klimaatconferentie in het Poolse Katowice, waar vertegenwoordigers van bijna alle landen bijeen zijn om te kijken hoe de afspraken van het Parijs-akkoord moeten worden bewerkstelligd.

Destijds spraken landen af om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden en te streven naar een opwarming van maximaal 1,5 graden. Met de huidige uitstoot wordt een opwarming van 3,5 graden verwacht.

China, de Verenigde Staten en India zijn de grootste vervuilers. De uitstoot van China neemt dit jaar met 4,7 procent toe. India volgt met 6,3 procent en de VS stoot 2,5 procent meer CO2 uit. Dit komt vooral door de groeiende economieën en het toenemende gebruik van steenkool. De Europese Unie zag de totale uitstoot met 0,7 procent dalen.

