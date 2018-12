De regering-Trump is hard bezig de weg vrij te maken om olie te kunnen winnen in Alaska. In de bodem van het enorme beschermde natuurgebied in het noorden bevindt zich een enorme ongerepte olievoorraad.

De Arctic National Wildlife Refuge is met een oppervakte van bijna 80.000 vierkante kilometer een van de grootste beschermde natuurgebieden van de VS. De enorme sneeuwvlakte vormt de habitat voor talloze wilde diersoorten, zoals ijsberen, kariboes, wolven, adelaars en trekvogels.

De Amerikaanse politiek besloot begin jaren tachtig het natuurgebied te beschermen. Maar een groep Republikeinen bleef hard lobbyen voor toestemming om in het ongerepte sneeuwlandschap aan de noordelijke kust te boren.

Voor het eerst in decennia lijkt deze lobby kans van slagen te hebben. President Donald Trump, een aantal invloedrijke Republikeinse congresleden en de Alaska Native Corporation, die al bestaande oliepijpen in Alaska exploiteert, zijn hard bezig manieren te vinden om de bestaande wetgeving die het gebied beschermt te ondermijnen.

Regering-Trump stelt in hoog tempo benodigde rapporten op

Het Witte Huis zou in hoog tempo bezig zijn met een milieu-inventarisatie die nodig is om eventuele regelgeving op dit gebied te wijzigen, meldt The New York Times. De krant ​baseert zich op tientallen interviews met betrokkenen en federale documenten die de krant heeft ingezien.

Ook wordt volgens The New York Times gewerkt aan een rapport over de gevolgen van het boren naar olie in het gebied. Binnen een paar maanden zouden de eerste concrete tests gedaan kunnen worden om aannames uit de eerste rapportage te onderbouwen.

Trump wil vóór de presidentsverkiezingen van 2020 de weg vrijmaken voor oliewinning in het unieke natuurgebied.

Trump zet in op fossiele brandstoffen, tegen advies experts in

Als het plan doorgaat, zou het nog zeker tien jaar duren voordat er daadwerkelijk naar olie geboord kan worden in het natuurgebied. Als Trump zijn plan kan uitvoeren, betekent dit dat het gebied niet meer wordt beschermd tegen oliebedrijven, zoals dat de afgelopen decennia het geval was.

Het plan past in het beleid van Trump om in te zetten op fossiele brandstoffen, een van de verkiezingsbeloftes die indruist tegen alle adviezen van zijn eigen overheid. Onlangs verwees Trump een rapport over de opwarming van de aarde en de gevolgen die dit ook voor de Amerikaanse bevolking heeft naar de prullenbak.

Critici zeggen dat het totaal niet zinvol is om in Alaska te boren

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onder Trump al diverse maatregelen die de lucht- en waterkwaliteit en flora en fauna moesten beschermen afgeschaft en versoepeld ten faveure van de olie- en de gasindustrie. Experts betwijfelen of het überhaupt zin heeft om naar olie te gaan boren in Alaska.

Het zal een enorme investering vergen om boortorens te bouwen in het gebied. Bovendien zetten veel landen steeds meer in op natuurvriendelijke energiebronnen ten koste van fossiele brandstoffen zoals olie.

Specialisten binnen de federale overheid maken zich ernstige zorgen over de plannen van Trump om het beschermde gebied open te gooien voor oliewinning. De kans is groot dat het boren naar fossiele brandstoffen in het gebied betekent dat de natuur ernstig wordt aangetast en dat veel beschermde dieren, zoals ijsberen, zullen sterven.

Een onderzoek dat de Yale Universiteit afgelopen jaar uitvoerde onder Amerikaanse kiezers, wees uit dat bijna drie kwart van de Amerikanen tegen het vrijgeven van het gebied voor oliewinning is.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!