Tijdens een opruimactie voor de kust van de Indonesische hoofdstad Jakarta is deze week elke dag meer dan 40 ton afval opgeruimd. Het afval komt via de zee voor de kust van de eilandengroep Duizend Eilanden terecht.

De Indonesische regering heeft 264 medewerkers van de afvaldienst en dertien boten ingezet om mee te doen aan de actie, meldt The Jakarta Post. De actie focust zich rond het gebied tussen Jakarta en de de Duizend Eilanden.

Inwoners van de eilandengroep zeggen dat schildpadden omkomen door de grote hoeveelheid afval in het water. Vorige week spoelde een potvis aan op het eiland Sulawesi. Na autopsie bleek dat het dier 6 kilo plastic afval in zijn maag had.

Indonesië riep vorig jaar de noodtoestand uit vanwege het afvalprobleem in het water. De oorzaak was toen dat het water voor de kust van Bali vol met afval zat. Indonesië wil de hoeveelheid plastic afval in de oceaan voor 2025 met 70 procent verminderen.

Het meeste afval komt volgens de autoriteiten niet uit Indonesië, maar wordt door zeestromingen naar het land gevoerd. Jaarlijks belandt 1,29 miljard kilo afval uit het land in de oceaan.

