De ontbossing van het Amazoneregenwoud in Brazilië heeft ten opzichte van voorgaande jaren in 2018 het hoogste niveau bereikt in tien jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de Braziliaanse regering over de periode juli 2017 tot juli 2018.

Satellietbeelden tonen aan dat er van juli 2017 tot juli 2018 zo'n 7.900 vierkante kilometer regenwoud is gekapt. Dat is 13,7 procent meer ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In de staten Pará en Mato Grosso, waar de sojabonenproductie groeit, worden de meeste bomen gekapt.

De Braziliaanse minister van Milieu, Edson Duarte, zei in een verklaring dat illegale houtkap de grootste veroorzaker is van de sterke stijging. Hij heeft de regering opgeroepen om het toezicht op het regenwoud te vergroten.

Ontbossing versterkt het broeikaseffect en is goed voor ongeveer 15 procent van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, wat vergelijkbaar is met uitstoot van de transportsector.

Zorgen over toekomst regenwoud met Bolsonaro aan het roer

Het Braziliaanse klimaatobservatorium, een netwerk van niet-gouvernementele organisaties, heeft in een verklaring laten weten dat de stijging niet als een verrassing is gekomen. Naast de illegale houtkap levert ook de groeiende landbouwsector in het land een bijdrage aan de ontbossing, stelt de organisatie.

Greenpeace vindt dat de Braziliaanse regering niet genoeg heeft gedaan om de ontbossing tegen te gaan. Ook recente beleidsveranderingen, zoals het verminderen van gebieden onder federale bescherming, hebben de ontbossing juist aangewakkerd.

Beide milieuorganisaties hebben hun zorgen geuit over de toekomst van het regenwoud onder de nieuwe regering van de toekomstige president Jair Bolsonaro, die in januari zijn ambt zal bekleden. De president heeft eerder scherpe kritiek geuit op de Braziliaanse milieuorganisatie en staat achter een groeiende landbouwsector.

Ondanks de sterke toename is de ontbossing nog wel lager dan in het begin van deze eeuw. In 2004 werd bijvoorbeeld nog meer dan 27.000 vierkante kilometer regenwoud gekapt. Kort daarna is de regering begonnen met het bestrijden van ontbossing.

