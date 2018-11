De hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer is vorig jaar naar recordhoogte gestegen, meldt de VN donderdag in een jaarlijks klimaatrapport.

In 2017 namen de concentraties koolstofdioxide toe tot 405,5 deeltjes per miljoen deeltjes in de lucht. Een jaar eerder ging het nog om 403,3 deeltjes per miljoen. Destijds meldde de VN al dat dergelijke waardes in de laatste honderdduizenden jaren niet zijn voorgekomen.

Het donderdag gepubliceerde CO2-rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), de VN-organisatie op het gebied van klimaat, stelt dat de stijgende trend van het aantal CO2-deeltjes voorlopig zal doorzetten.

"Het is klip en klaar dat er iets gebeuren moet om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Zonder drastische maatregelen zullen de gevolgen op onze planeet steeds verwoestender worden", zegt secretaris-generaal van de WMO, Petteri Taalas. "Er is bijna geen tijd meer om de ommekeer in te zetten."

Mogelijk grote gevolgen voor zeespiegel en wereldwijde temperatuur

De hoge concentratie aan koolstofdioxide in de lucht kan bijdragen aan de stijgende zeespiegel en toename van de wereldwijde temperatuur. Volgens de WMO is de mate waarin de deeltjes CO2 toenemen vergelijkbaar met de gemiddelde groei over het afgelopen decennium.

De waardes van de laatste jaren (in 2015 lag het aantal nog op 400 deeltjes per miljoen) kwamen vermoedelijk voor het laatst 3 tot 5 miljoen jaar geleden voor, halverwege het plioceen. In die periode lag de gemiddelde temperatuur op aarde zo'n 3 graden hoger dan nu. IJsvlaktes in Groenland en in het westen van Antarctica waren gesmolten. Het zeeniveau was daardoor met ruim 10 meter gestegen.

"De stijging zorgt op lange termijn voor klimaatverandering, stijging van de zeespiegel, verzuring van de oceanen en vaker extreem weer," waarschuwt Taalas. Het duurt honderden jaren voordat hoge concentraties kooldioxide afnemen, in de oceanen blijft het nog langer aanwezig.

Mens een van de oorzaken van CO2-stijging

De combinatie van de mens en het weerfenomeen El Niño wordt als oorzaak van de CO2-stijging genoemd. Volgens wetenschappers zijn door de resultaten wereldwijde milieudoelstellingen grotendeels onhaalbaar. De waardes van het rapport zijn gebaseerd op metingen die in 51 verschillende landen zijn verricht.

Volgende maand wordt in het Poolse Katowice de VN-klimaatconferentie gehouden. Daar wordt geprobeerd de regels uit het Parijse klimaatakkoord te vernieuwen. In 2015 kwam de internationale gemeenschap overeen om de totale opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Om die doelstelling te behalen moet de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen in 2030 minstens 40 procent lager zijn vergeleken met 1990.

