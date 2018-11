De staat Palau heeft als eerste land ter wereld het gebruik van zonnebrandcrème verboden. De maatregel moet het kwetsbare koraal rond het eiland beschermen.

Het bestuur van Palau heeft een wet getekend die de verkoop en het gebruik van zonnebrand vanaf 2020 verbiedt. Ook zijn huidproducten die bepaalde chemicaliën bevatten voortaan verboden, schrijft de BBC donderdag.

Bepaalde ingrediënten van de producten zijn volgens wetenschappers erg schadelijk voor het leven in zee en kunnen tot meer verbleking van koraal leiden. Palau ligt in het westen van de Grote Oceaan en is omgeven door koraalriffen.

Winkeliers die na het ingaan van het verbod zonnebrand blijven aanbieden, kunnen een boete van ruim 850 euro verwachten. Palau's president Tommy Remengesau verwacht dat de maatregel ervoor zorgt dat toeristen er iets van leren en niet massaal wegblijven.

Het verbod gaat om tien chemische stoffen, waarvan er twee bekendstaan om hun schadelijke effect op koraal. Het gaat om oxybenzone en octinoxate, die worden gebruikt om ultraviolet licht te absorberen. Uit onderzoek is gebleken dat oxybenzone de groei van nieuw koraal beperkt en een giftig effect op meerdere koraalsoorten had.

Bonaire en Hawaï ondernamen ook stappen

"Oxybenzone zorgt ervoor dat koraal op lagere temperaturen verbleekt", zegt wetenschapper Craig Downs tegen de BBC. Verbleking bij koraal treedt op als de watertemperatuur stijgt. Downs wijst erop dat het koraal daarna kan herstellen, maar dat gebeurt op veel plaatsen niet.

Palau heeft ondanks de kleine oppervlakte vaker grote stappen genomen om de leefomgeving te beschermen. In 2015 benoemde Palau het omliggende oceaangebied tot beschermde zone. Het land tekende na Fiji als tweede land het klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs werd opgesteld.

Palau is niet het eerste land dat actie onderneemt tegen zonnebrandcrème. Bonaire en Hawaï verboden eerder middelen met oxybenzone en octinoxate. Het verbod van Palau behelst echter tien chemische stoffen en om die reden alle zonnebrandcrèmes.

