Het schadebedrag als gevolg van natuurrampen is in de afgelopen tien jaar verdubbeld ten opzichte van de tien jaar daarvoor, becijfert het Internationale Rode Kruis in een woensdag verschenen rapport.

Tussen 2008 en 2017 zijn er 3.715 natuurrampen geweest, blijkt uit het rapport. Dat is er meer dan één per dag.

Vorig jaar hebben natuurrampen voor meer dan 290 miljard euro aan schade veroorzaakt. Daardoor is 2017 één van de duurste jaren ooit. Er waren meerdere grote rampen, zoals orkanen in Midden- en Noord-Amerika, die tot veel schade hebben geleid.

De meeste rampen vonden de afgelopen tien jaar plaats in Azië, waar ook de meeste mensen werden getroffen. China, de VS, de Filipijnen, India en Indonesië zijn het vaakst getroffen.

Ruim 84 procent van de natuurrampen heeft te maken met het weer.

38 miljoen mensen krijgen geen hulp

Volgens de VN hebben op dit moment 134 miljoen mensen humanitaire hulp nodig vanwege natuurrampen. Maar 96 miljoen mensen krijgen die hulp ook. Dat kan komen doordat de locatie niet goed bereikbaar is, dat er een conflict in de regio is of dat er niet voldoende geld is om die gebieden te bereiken.

Regio's met veel inwoners die niet officieel staan ingeschreven en dus niet bij de overheid bekend zijn, worden bovendien in veel gevallen overgeslagen. Dit geldt ook voor gebieden waarvan niet duidelijk is hoeveel mensen er wonen.

Het Internationale Rode Kruis vindt dat er vooral meer geïnvesteerd moet worden in de preventie en signalering van natuurrampen. Zo zouden er betere waarschuwingssystemen voor tsunami's moeten komen.

Verder vindt de organisatie dat van tevoren geld beschikbaar moet worden gesteld door overheden en andere grote donoren als een natuurramp kan worden voorspeld. Dan kan de noodhulp direct na de ramp beginnen.

