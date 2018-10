Maandag zat voormalig weerman en klimatoloog Reinier van den Berg op NUjij om vragen over het klimaat en klimaatverandering te beantwoorden. In dit overzicht staan de populairste vragen en antwoorden op een rij.

JC van Ekris: Sommige mensen geloven niet zo in klimaatverandering, zoals Trump en Thierry Baudet. Als je de grafieken ziet lijkt de aarde wel op te warmen, maar aan de andere kant we hebben ook ooit een ijstijd gehad: het klimaat is dus al een keer veranderd. Hoe verklaart u dat? Jaren geleden zouden alle bossen dood gaan van de zure regen, daar hoor ik nu ook niets meer van.

“Het is echt geen kwestie van geloof. Het is bijvoorbeeld ook niet zo dat we tegenwoordig nog kunnen zeggen dat we niet geloven dat de aarde rond is. Dat staat wetenschappelijk vast. Het is een feit. Zo is de opwarming ook een onomstreden feit. Dat geeft de heer Trump zelfs toe, zo blijkt in een interview met hem, gisteren. Zure regen was een regionaal probleem (Europa) en is door internationaal ingrijpen succesvol aangepakt en vrijwel volkomen opgelost. Waaruit ook blijkt, dat handelen en afspraken maken zin heeft. Echter, het tegengaan van de huidige opwarming door onze uitstoot, is ontelbaar keer lastiger om internationaal snel aan te pakken dan de zure regen destijds. Niets doen is echter geen optie, dat zal de mensheid heel duur komen te staan, reeds in de komende decennia.”

“Ik bemerk sinds dit jaar in de samenleving en de politiek een kentering in positieve zin.” Reinier van den Berg

Ramirezi: Er wordt nu ingezet om de opwarming van de aarde te beperken. Door die verwarming zullen processen ontstaan die de opwarming verder versterken, zoals het vrijkomen van methaan uit nu nog bevroren gebieden, of het verdwijnen van de reflectie van zonlicht door het ijs op de polen. Is het mogelijk om aan te geven waar het punt ligt dat we niet meer terug kunnen naar het uitgangspunt, waarop de mensheid niet meer in staat zal zijn door technologisch ingrijpen het tij te keren?

"Wetenschappelijk wordt als 'relatief veilige' drempel een opwarming van 1,5 graad gezien. Als we daar boven komen, is het inderdaad de vraag of we die opwarming nog teniet kunnen doen. Zeker door versterkingen als methaanuitstoot als permafrost, en het opwarmende effect als het ijs steeds verder verdwijnt en er dus minder reflectie van zonlicht plaatsvindt."

Mika: Wat denk jij dat er met het klimaat zal gebeuren als iedereen veganist wordt?



"Dat zou beslist een positief en belangrijk effect hebben wereldwijd, zelfs groter dan bijvoorbeeld per direct stoppen met alle lucht- en scheepvaart samen! Toch zal het uiteraard niet voldoende zijn."

Ingonike: Het NRC plaatste laatst een kaart van Nederland na de zeespiegelstijging. Amsterdam en Haarlem verzwolgen, Den Haag op een eiland en Utrecht aan zee. Is dat reëel?

"Het gekke is dat we weliswaar zeker weten dat de zeespiegel deze eeuw wereldwijd steeds sneller gaat stijgen door massale afsmelt van landijs van vooral Groenland en de Zuidpool. Maar we weten totaal niet met hoeveel centimeter of meter die stijging zal verlopen gedurende deze eeuw. In een worstcasescenario zou het inderdaad twee meter of meer kunnen zijn. In welk geval het drooghouden van ons deels onder de zeespiegel liggende land uiteindelijk onhoudbaar en onbetaalbaar wordt. Reden te meer om als land en als mensheid maximaal in te zetten op het tegengaan van die opwarming. Het is waarschijnlijk nog net niet te laat."

Xino Xano: Word je er af en toe niet moedeloos van dat je steeds wetenschappelijke resultaten moet verdedigen omdat deze enerzijds in conflict zijn met de economische belangen en anderzijds door velen niet geloofd worden? En met betrekking tot die laatste groep “de ongelovigen”; Hoe denk je dat je/jullie deze groep kunnen benaderen dat ze op zijn minst open gaan staan voor de wetenschappelijk bewezen waarheid?

"Soms ben ik vooral verbijsterd hoe mensen hierover kletsen. Het geeft aan dat we het een 'inconvenient truth' vinden, en ons vooral vastklampen aan brengers van ‘fake news’ die zelfs in deze eeuw, met zoveel bewijs, nog komen met idiote verhalen en statistiekjes dat het zou meevallen met die opwarming. Maar ik ga met volle overtuiging door, en bemerk zeker vanaf dit jaar in de samenleving en de politiek iets van een kentering in positieve zin. Dus ja, er is hoop. Ik ben sowieso niet te stoppen wat dat betreft, en ben niet alleen met woorden bezig, maar ook met kansrijke projecten, op gebied van duurzame energie, energieopslag en recycling."

