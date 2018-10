De Amerikaanse president Donald Trump erkent dat klimaatveranderingen bestaan. Maar hij denkt niet dat menselijk handelen de oorzaak is en hij denkt dat het klimaat "vanzelf terugverandert".

Trump deed zijn uitspraken zondagavond in een interview met het programma 60 Minutes van zender CBS.

De president herzag hiermee zijn eerdere claim dat klimaatveranderingen een 'hoax' zijn, een bedenksel. De VS trok zich onder leiding van Trump ook al terug uit het Klimaatakkoord van Parijs. Hier werden door alle landen afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Eerder stelde Trump ook dat klimaatveranderingen een verzinsel zouden zijn van de Chinezen om de Amerikaanse economie te dwarsbomen.

Geen van deze uitspraken van de Amerikaanse president over klimaatverandering zijn onderbouwd. De wetenschappelijke concensus is dat menselijk handelen wel degelijk van invloed is op klimaatverandering.

'De opwarming van de aarde verandert vanzelf weer'

"Ik ontken de klimaatveranderingen niet", aldus Trump in het interview. "Maar het verandert vanzelf wel weer terug. Over een paar miljoen jaar." Hij kon niet zeggen waar hij deze claim precies op baseerde.

Uit gegevens van wetenschappers én de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA blijkt dat de aarde sinds de jaren zeventig alleen maar warmer is geworden. In de decennia daarvoor wisselden warmere en koudere jaren elkaar nog af.

Met de eerdere ontkenning van de klimaatverandering legde Trump de onderzoeken van wetenschappers naast zich neer.

VN luidde eerder deze week noodklok: de wereld moet nú handelen

Trump stelde in het interview overigens wel dat hij geen verband zag tussen de klimaatveranderingen en de grote hoeveelheid orkanen die de VS de afgelopen jaren heeft getroffen. "We hebben in het verleden veel ergere orkanen gehad dan nu", aldus de president. "Wetenschappers hebben ook allemaal een enorme politieke agenda met hun uitspraken."

Vorige week presenteerde de VN een rapport waarin een laatste waarschuwing werd gegeven voor het opwarmen van de aarde. Die opwarming moest zoveel mogelijk beperkt worden om verstrekkende gevolgen te voorkomen. Verdere opwarming van de aarde kan betekenen dat koraalriffen verdwijnen en ecosystemen onherstelbaar beschadigen.

