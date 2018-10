Verschillende organisaties zeggen dat er meer moet worden gedaan om klimaatverandering tegen te gaan, nu de VN heeft geconstateerd dat de gevolgen van de CO2-uitstoot sneller merkbaar en desastreuzer zullen zijn dan verwacht.

Zo roept Greenpeace het kabinet op met spoed de eigen klimaatdoelen aan te scherpen. "Nederland zou in moeten zetten op 60 procent reductie in 2030 en geen CO2-uitstoot in 2050", stelt directeur Joris Thijssen van Greenpeace in het NOS Radio 1 Journaal.

Het kabinet zet in het regeerakkoord, op basis van de voorzichtige berekeningen waar in 2015 in Parijs van uit werd gegaan, in op een emissiereductie van 49 procent in 2030. Die daling zou echter op basis van de nieuwe actuele cijfers niet groot genoeg zijn.

Nederlandse bedrijven, de overheid en maatschappelijke organisaties proberen al enige tijd concrete afspraken te maken om de klimaatdoelen van Parijs te behalen.

"Alle partijen die aan de klimaattafels zitten, moeten verder kijken dan hun eigenbelang en over hun eigen schaduw heen springen", meent Thijssen. "Dit rapport laat zien dat ook de economische gevolgen ongekend zullen zijn als we nu niets doen. Nederland kan met al zijn kennis en geld hierin het voortouw nemen."

De doelen die aan de zogenoemde klimaattafels werden besproken, zouden volgens een maandag gepresenteerd VN-rapport moeten worden aangescherpt om desastreuze gevolgen te voorkomen. Deze conclusie bevestigde VN-onderzoeker Heleen de Coninck in het NOS Radio 1 Journaal.

Ook Belgische milieuorganisaties vragen om actie

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) is pessimistisch over het maandag verschenen VN-rapport. "De ondubbelzinnige boodschap, gebaseerd op bijna zesduizend onafhankelijke wetenschappelijke studies, is dat alle zeilen bijgezet moeten worden om de gevolgen van klimaatverandering binnen de perken te houden", staat in een verklaring van de natuurorganisatie.

Ook in buurlanden wordt naar aanleiding van het nieuwe rapport de noodklok geluid. Belgische milieuorganisaties roepen premier Charles Michel op "vijf versnellingen hoger te schakelen voor het klimaat".

Dit jaar nog geen harde afspraken in Nederland

Ondanks goede voornemens van het kabinet, komt er dit jaar nog geen klimaatakkoord met harde afspraken. De regeringspartijen zijn het nog niet eens over de maatregelen die bedrijven en burgers moeten gaan doorvoeren.

In een voorlopige rapportage die in juli werd gepresenteerd, ontbraken met name afspraken die effect hebben op grote bedrijven.

Premier Mark Rutte stelde zondagmiddag in een interview met het programma Spijkers met Koppen dat het kabinet zeker de ambitie heeft snel een "strak klimaatakkoord" te sluiten.

Daarnaast wil hij binnen Europa hard pleiten voor "hogere targets" op het gebied van uitstootreductie. "Maar dit is wel een transitie die we met de hele samenleving moeten gaan doen", aldus de minister-president.

Polderoverleg 'volslagen waanzin'

Veel klimaatdeskundigen uitten de afgelopen maand kritiek op het polderoverleg over de klimaatdoelen. Hoogleraar duurzaamheid Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit noemde deze manier van onderhandelen over een klimaatakkoord "volslagen waanzin en kansloos".

De Utrechtse hoogleraar milieukunde Klaas van Egmond noemde het klimaatoverleg in de Volkskrant "heilloos". "Je laat de kalkoen ook niet meebeslissen over het kerstdiner", aldus Van Egmond.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!